RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10749107501075110752
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:04

  Bolt написав:Пока, что 10% дисконт...
https://fb.watch/iQLd1ORCsx/

10% дисконт хотєлки, але це не значить, що хтось купить за таку ціну. Плюс треба орієнтуватись за скільки така хатинка продавалася у 2021 році, щоб розуміти який дисконт відносно цього року. Але ми обговорюємо РЖНК.
reus
 
Повідомлень: 4236
З нами з: 21.03.12
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:13

  Bolt написав:Пока, что 10% дисконт...
https://fb.watch/iQLd1ORCsx/


Ціни ОКРЖН дуже неоднорідні, на відміну від КРЖН, дуже мало пропозицій в кожній локації і дуже мало угод, тому дуже важко зрозуміти, це дорого, чи нормально, чи дешево. І навіть порівняння з хотєлкою 2021 р. мало що дасть.

Я знаю котеджне містечно на декілька десятків будинків, де ціна "під чистове оздоблення" змінювалась від 2500 USD у 2008 до 200 USD у 2019. Так показово і зрозуміло. Проте вирваний із контексту будинок в невідомій локації без історії угод поруч в подібних будинках в подібному стані протягом останніх 5-7 років - це не підстава визначати будь-який тренд.

І останнє: ремонт робить будь-яке порівняння безглуздим. Його вартість може змінюватись в рази, що безперечно впливає на хотєлку у кожному окремому випадку.
adeges
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 14.03.06
Подякував: 339 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:25

  gonchik74 написав:Не в того нік Успіх, ой не в того)


та я ще трохи сумував що може дешево продав
аже в тій панельці частина мого дитинства прошла
ремонт кінця 90-х
квартиранти правда її ухандохали сильно за роки
але в лютому я зрозумів що то був подарунок судьби)
Олежан
 
Повідомлень: 899
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))

Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 17.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:52

  beee написав:Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))

Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать

Стройки заметает вьюга.
Все ветки на Домике замерзли нафиг.
Это все, что нужно знать о продажах первички. И никакой инсайд не нужен.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11750
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:32

  antey1969 написав:
  beee написав:Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))

Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать

Стройки заметает вьюга.
Все ветки на Домике замерзли нафиг.
Это все, что нужно знать о продажах первички. И никакой инсайд не нужен.


Світла нема (останній тиждень ніби є), будівельників нема, інвесторів нема - первичка в передмісті Києва заморожена.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30731
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10749107501075110752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23600 15891542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лют, 2023 22:23
Кочевник
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1177 5233548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:41
Minnie Mouse
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6426)
21.02.2023 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.