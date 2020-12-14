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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лют, 2023 20:04
10% дисконт хотєлки, але це не значить, що хтось купить за таку ціну. Плюс треба орієнтуватись за скільки така хатинка продавалася у 2021 році, щоб розуміти який дисконт відносно цього року. Але ми обговорюємо РЖНК.
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reus
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:13
Ціни ОКРЖН дуже неоднорідні, на відміну від КРЖН, дуже мало пропозицій в кожній локації і дуже мало угод, тому дуже важко зрозуміти, це дорого, чи нормально, чи дешево. І навіть порівняння з хотєлкою 2021 р. мало що дасть.
Я знаю котеджне містечно на декілька десятків будинків, де ціна "під чистове оздоблення" змінювалась від 2500 USD у 2008 до 200 USD у 2019. Так показово і зрозуміло. Проте вирваний із контексту будинок в невідомій локації без історії угод поруч в подібних будинках в подібному стані протягом останніх 5-7 років - це не підстава визначати будь-який тренд.
І останнє: ремонт робить будь-яке порівняння безглуздим. Його вартість може змінюватись в рази, що безперечно впливає на хотєлку у кожному окремому випадку.
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adeges
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:25
gonchik74 написав:
Не в того нік Успіх, ой не в того)
та я ще трохи сумував що може дешево продав
аже в тій панельці частина мого дитинства прошла
ремонт кінця 90-х
квартиранти правда її ухандохали сильно за роки
але в лютому я зрозумів що то був подарунок судьби)
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Олежан
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:29
Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))
Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать
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beee
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:52
beee написав:
Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))
Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать
Стройки заметает вьюга.
Все ветки на Домике замерзли нафиг.
Это все, что нужно знать о продажах первички. И никакой инсайд не нужен.
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antey1969
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Додано: Вів 21 лют, 2023 21:32
antey1969 написав: beee написав:
Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))
Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать
Стройки заметает вьюга.
Все ветки на Домике замерзли нафиг.
Это все, что нужно знать о продажах первички. И никакой инсайд не нужен.
Світла нема (останній тиждень ніби є), будівельників нема, інвесторів нема - первичка в передмісті Києва заморожена.
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flyman
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Додано: Вів 21 лют, 2023 21:56
beee написав:
Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))
Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать
Сданная первичка не дешевеет вабсче. Я даже несколько озадачен. По Реусу - (-)40% обязано быть. По аналогам продаж бизнес-класса на Подолооболони - (-)50%. А по факту -0%. И не перезванивают и не пишут.
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airmax78
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:06
Ось як раз про первинку
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foxluck
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:55
airmax78 написав: beee написав:
Раздобыть бы инсайды продаж первички. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))
Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать
Сданная первичка не дешевеет вабсче. Я даже несколько озадачен. По Реусу - (-)40% обязано быть. По аналогам продаж бизнес-класса на Подолооболони - (-)50%. А по факту -0%. И не перезванивают и не пишут.
УКО Войцеховського теж не дешевшає.
Напр. моніторю Південний Квартал біля ст. ШРТ Борщагівка, як були кавалірки ПА15Куе, так і є
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flyman
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Додано: Вів 21 лют, 2023 23:16
foxluck написав:
Ось як раз про первинку
По видео - оптимистический сценарий равен фантастическому(типа война закончится через полгода и станет все как раньше), а пессимистический(война затянется и все будет как сейчас, в анабиозе) - наоборот слишком оптимистичен.
Стройки не могут быть заморожены на очень долго, т.к. нужно платить зарплаты сторожам, бухгалтерам, менеджерам, платить за аренду оборудования и земли, платить за действия при вводе в рабочий режим(там бурьяном поросло, там бытовку бомжи спалили и т.д.). Очень быстро настанет момент, когда застройщику уже нет смысла размораживать строительство, а есть смысл растащить остатки денег и банкротить себя. Ну или тупо сбежать с остатками денег.
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Damien
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