Это жилые уже или в той недостроенной секции, которая и до войны прибавляла по одному этажу в год?
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Додано: Вів 21 лют, 2023 23:25
Додано: Вів 21 лют, 2023 23:48
Три секції житло, ще пара-третя - бетонна коробка.
Додано: Вів 21 лют, 2023 23:51
Лет 10.
По первичке.
Что не сдано в эксплуатацию - не продается вообще.
Что сдано, то продается в сегменте до 50 куе., и то оч. мало.
Застройщики бизнес класса продать первичку введенную в эксплуатацию пока не могут, живут/существуют за счет оплат за квартиры, которые они продали до войны в рассрочку. Долго так продолжатся не может, поэтому через какое-то время ой.
Додано: Сер 22 лют, 2023 00:11
Бо ринку як такого нема. По суті первинка - це фьючерс. Якщо немає угод, значить маржа між bid і ask завелика. Тобто дивитися треба на вторинку, щоб відстежувати динаміку.
Якщо до кінця березня не станеться "большого масштабного наступления", війна закінчиться вже в цьому році. Путін судячи з виступу - хворий, буде усунутий, йому залишилось не багато. Хворий правлячий цар - такого там не буває. А уся політична і силова еліта там побудована на грошах - за зняття санкцій і вільного руху власного капіталу, вони підпишуть будь-які угоди.
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