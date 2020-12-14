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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лют, 2023 23:25
flyman написав:
УКО Войцеховського теж не дешевшає.
Напр. моніторю Південний Квартал біля ст. ШРТ Борщагівка, як були кавалірки ПА15Куе, так і є
Это жилые уже или в той недостроенной секции, которая и до войны прибавляла по одному этажу в год?
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Додано: Вів 21 лют, 2023 23:48
Damien написав: flyman написав:
УКО Войцеховського теж не дешевшає.
Напр. моніторю Південний Квартал біля ст. ШРТ Борщагівка, як були кавалірки ПА15Куе, так і є
Это жилые уже или в той недостроенной секции, которая и до войны прибавляла по одному этажу в год?
Три секції житло, ще пара-третя - бетонна коробка.
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flyman
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Додано: Вів 21 лют, 2023 23:51
beee написав:
Раздобыть бы инсайды продаж первички
. Тогда была бы понятна тенденция текущего рынка.
Дискуссия здесь вокруг б/у. Может она битая вообще или утопленник))
Я так вас понял - сбрасывать весь хлам. Оставить стОящую локацию можно. Пусть подрастёт), выздоровеет, подвыздоровеет. Нужно чуть-чуть подождать
Лет 10.
По первичке.
Что не сдано в эксплуатацию - не продается вообще.
Что сдано, то продается в сегменте до 50 куе., и то оч. мало.
Застройщики бизнес класса продать первичку введенную в эксплуатацию пока не могут, живут/существуют за счет оплат за квартиры, которые они продали до войны в рассрочку. Долго так продолжатся не может, поэтому через какое-то время ой.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 00:11
flyman написав:
Світла нема (останній тиждень ніби є), будівельників нема, інвесторів нема - первичка в передмісті Києва заморожена.
Бо ринку як такого нема. По суті первинка - це фьючерс. Якщо немає угод, значить маржа між bid і ask завелика. Тобто дивитися треба на вторинку, щоб відстежувати динаміку.
Якщо до кінця березня не станеться "большого масштабного наступления", війна закінчиться вже в цьому році. Путін судячи з виступу - хворий, буде усунутий, йому залишилось не багато. Хворий правлячий цар - такого там не буває. А уся політична і силова еліта там побудована на грошах - за зняття санкцій і вільного руху власного капіталу, вони підпишуть будь-які угоди.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 01:18
В книжке у Реуса написано 10 лет, а пока только вниз "на 40-50%".
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Додано: Сер 22 лют, 2023 01:31
Zebra написав:
Путін судячи з виступу - хворий, буде усунутий, йому залишилось не багато
почему до сих пор жив и не отстранён?
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vitaliian
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Додано: Сер 22 лют, 2023 09:20
beee написав:
Я 96 кгрн воен. сбора с продажи КЖН за танки внёс
і бронезореліт купив???
Я не вірю дезертирам, які втекли від війни і відсиджуються в Польщі чи Австрії.
Чекають, доки хтось захистить їх нерухомість, їх майно.
reus написав:
Что не сдано в эксплуатацию - не продается вообще.
Что сдано, то продается в сегменте до 50 куе., и то оч. мало.
Застройщики бизнес класса продать первичку введенную в эксплуатацию пока не могут, живут/существуют за счет оплат за квартиры, которые они продали до войны в рассрочку. Долго так продолжатся не может, поэтому через какое-то время ой.
це очевидні речі для всіх, крім найупоротіших ріелторів-новобудівців.
Я дивлюсь ціни "вторинки" біля м. Святошино - м.Академмістечко.
Щомісяця в сегменті до 50 000 - зниження на 500 дол.
Все одно ніхто не купляє.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 лют, 2023 09:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 09:22
vitaliian написав: Zebra написав:
Путін судячи з виступу - хворий, буде усунутий, йому залишилось не багато
почему до сих пор жив и не отстранён?
До конца года его свои же прихлопнут. Они не для того всю жизнь чесно воровали чтобы прийти к такому финалу
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Додано: Сер 22 лют, 2023 09:22
Попробую еще раз написать - потрут - больше не буду - устал.
Нужно поздравить Бараку с признанием его метрики - уже массово на него ссылаются. Предлагаю не останавливаться и каким-то волшебным образом допилить в Бомбер и цены сделок, как инструмент, давно доступный на болотах. Чтобы местные риелторы наконец-то встали и пошли-нашли себе работу, а не скучали на ветке, как вороны "доррррожай, дорррожай!"
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Додано: Сер 22 лют, 2023 09:25
vitaliian написав: Zebra написав:
Путін судячи з виступу - хворий, буде усунутий, йому залишилось не багато
почему до сих пор жив и не отстранён?
який саме із дублікатів?
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