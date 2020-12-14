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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10751107521075310754
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:41

  striped написав:Попробую еще раз написать - потрут - больше не буду - устал.

Нужно поздравить Бараку с признанием его метрики - уже массово на него ссылаются. Предлагаю не останавливаться и каким-то волшебным образом допилить в Бомбер и цены сделок, как инструмент, давно доступный на болотах. Чтобы местные риелторы наконец-то встали и пошли-нашли себе работу, а не скучали на ветке, как вороны "доррррожай, дорррожай!"


вообще то нужен доступ у реестрам у нотариуса.
Только та можно увидеть реальніе цені сделок.
Наверно что-то нужно менять в законодательстве или статистика должна брать данніе и віставлять отчеті в свободній доступ.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:47

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Путін судячи з виступу - хворий, буде усунутий, йому залишилось не багато
почему до сих пор жив и не отстранён?

який саме із дублікатів?

Ти не відволікайся від нерухомості.
Здав в оренду чи продав бучанській підвал?
Вітальєн шукає недорогу оренду чи цокольну нерухомість в Прикиєвских Єпенях, для свого бізнесу. Не хочеш ризикнути?
Frant
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  #<1 ... 10751107521075310754
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