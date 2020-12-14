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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1075210753107541075510756>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:58

Frant
Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:15

  striped написав:Попробую еще раз написать - потрут - больше не буду - устал.

Нужно поздравить Бараку с признанием его метрики - уже массово на него ссылаются. Предлагаю не останавливаться и каким-то волшебным образом допилить в Бомбер и цены сделок, как инструмент, давно доступный на болотах. Чтобы местные риелторы наконец-то встали и пошли-нашли себе работу, а не скучали на ветке, как вороны "доррррожай, дорррожай!"

Если вам не нравится дорожай - это ваши проблемы. Но скрывать от форумчан реальные тенденции рынка ни один уважающий себя риелтер себе не позволит. Если дорожает - пишут что дорожает. Если стоит на месте - то так и пишут. Если где-то какой-то застройщик объявляет скидки - то и х с ним.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:46

Пошатнулся, но не упал

В первые месяцы полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине полностью остановился. Хоть какая-то активизация началась только в начале лета. В основном люди хотели продавать свое имущество, а не покупать новое.

Ситуація трохи виправилася під кінець літа. Фронт стабілізувався, і страх багатьох покупців притупився. До того ж сформувався відкладений, «накопичений» попит: люди, які притримували кошти при собі починаючи з лютого, почали все ж таки вкладати їх у житло. Підсумок 2022 року: обсяг продажу житлової нерухомості впав на 46 %.

Сейчас наиболее популярным вариантом на рынке является отремонтированное жилье в уже введенных в эксплуатацию комплексах.

Чаще интересоваться квартирами и домами, которые находятся подальше от объектов критической инфраструктуры и находятся на невысоких этажах.

Имеет значение, речь идет о готовом жилье, или о новостройках. В 2022 году спрос на последние упал на 90–95%. Однако стоимость новостроек по сравнению с январем прошлого года выросла на 40%.

LIGA.NET

Всё это в гривнах, нафиг вообще гривну приплетать. Ну да ладно. Главное - дорожает))
beee
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Если вам не нравится дорожай - это ваши проблемы.

Мне, нравится дорожай -30%, -40%, -50%.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:15

  reus написав:
  airmax78 написав:Если вам не нравится дорожай - это ваши проблемы.

Мне, нравится дорожай -30%, -40%, -50%.

-30-50% - это, пока, только в ваших мечтах. На то, что Вам действительно хочется купить - (-)0%. Это Вас и бесит.
Но, как поется в вашей любимой советской песне:
"Надо только выучиться ждать.
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб потом от жизни получать,
Радости скупые телеграммы".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Чтоб потом от жизни получать


Когда - ПОТОМ? Тут жить осталось лет 50. Максимум - 60
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:31

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Чтоб потом от жизни получать


Когда - ПОТОМ? Тут жить осталось лет 50. Максимум - 60

Якщо перебути кілька років у Відні, то шанс більший чим в аборигенів М1860 що зосталися
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:-30-50% - это, пока, только в ваших мечтах

Мне периодически попадаются предложения -40% Я пока не готов, считаю, что будет снижение больше.
Вы совсем выпали из реалий КРЖН.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:39

  reus написав:
  airmax78 написав:-30-50% - это, пока, только в ваших мечтах

Мне периодически попадаются предложения -40% Я пока не готов, считаю, что будет снижение больше.
Вы совсем выпали из реалий КРЖН.

що саме, який сегмент: совко шлак, модні МЗК, кавалірки ...?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:43

  flyman написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:-30-50% - это, пока, только в ваших мечтах

Мне периодически попадаются предложения -40% Я пока не готов, считаю, что будет снижение больше.
Вы совсем выпали из реалий КРЖН.

що саме, який сегмент: совко шлак, модні МЗК, кавалірки ...?

Бізнес сегмент.
reus
 
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