Frant
Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:58
Frant
Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться
Додано: Сер 22 лют, 2023 11:15
Если вам не нравится дорожай - это ваши проблемы. Но скрывать от форумчан реальные тенденции рынка ни один уважающий себя риелтер себе не позволит. Если дорожает - пишут что дорожает. Если стоит на месте - то так и пишут. Если где-то какой-то застройщик объявляет скидки - то и х с ним.
Додано: Сер 22 лют, 2023 11:46
Пошатнулся, но не упал
В первые месяцы полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине полностью остановился. Хоть какая-то активизация началась только в начале лета. В основном люди хотели продавать свое имущество, а не покупать новое.
Ситуація трохи виправилася під кінець літа. Фронт стабілізувався, і страх багатьох покупців притупився. До того ж сформувався відкладений, «накопичений» попит: люди, які притримували кошти при собі починаючи з лютого, почали все ж таки вкладати їх у житло. Підсумок 2022 року: обсяг продажу житлової нерухомості впав на 46 %.
Сейчас наиболее популярным вариантом на рынке является отремонтированное жилье в уже введенных в эксплуатацию комплексах.
Чаще интересоваться квартирами и домами, которые находятся подальше от объектов критической инфраструктуры и находятся на невысоких этажах.
Имеет значение, речь идет о готовом жилье, или о новостройках. В 2022 году спрос на последние упал на 90–95%. Однако стоимость новостроек по сравнению с январем прошлого года выросла на 40%.
LIGA.NET
Всё это в гривнах, нафиг вообще гривну приплетать. Ну да ладно. Главное - дорожает))
Додано: Сер 22 лют, 2023 11:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:15
-30-50% - это, пока, только в ваших мечтах. На то, что Вам действительно хочется купить - (-)0%. Это Вас и бесит.
Но, как поется в вашей любимой советской песне:
"Надо только выучиться ждать.
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб потом от жизни получать,
Радости скупые телеграммы".
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:31
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:39
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:43
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