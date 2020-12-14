Додано: Сер 22 лют, 2023 11:46

В первые месяцы полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине полностью остановился. Хоть какая-то активизация началась только в начале лета. В основном люди хотели продавать свое имущество, а не покупать новое.



Ситуація трохи виправилася під кінець літа. Фронт стабілізувався, і страх багатьох покупців притупився. До того ж сформувався відкладений, «накопичений» попит: люди, які притримували кошти при собі починаючи з лютого, почали все ж таки вкладати їх у житло. Підсумок 2022 року: обсяг продажу житлової нерухомості впав на 46 %.



Сейчас наиболее популярным вариантом на рынке является отремонтированное жилье в уже введенных в эксплуатацию комплексах.



Чаще интересоваться квартирами и домами, которые находятся подальше от объектов критической инфраструктуры и находятся на невысоких этажах.



Имеет значение, речь идет о готовом жилье, или о новостройках. В 2022 году спрос на последние упал на 90–95%. Однако стоимость новостроек по сравнению с январем прошлого года выросла на 40%.



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Всё это в гривнах, нафиг вообще гривну приплетать. Ну да ладно. Главное - дорожает))