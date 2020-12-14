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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10753107541075510756>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:44

  flyman написав:Frant
Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться

80м2 за 6600 думаешь будет дешевле?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... L2Mvk.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:02

  reus написав:
  airmax78 написав:-30-50% - это, пока, только в ваших мечтах

Мне периодически попадаются предложения -40% Я пока не готов, считаю, что будет снижение больше.
Вы совсем выпали из реалий КРЖН.

Скидайте сюди - можливо хтось придбає. А то ні собі ні людям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

-40%, доллар по 50 или 100.
Где-то оно уже было)
beee
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:09

  reus написав:
  airmax78 написав:-30-50% - это, пока, только в ваших мечтах

Мне периодически попадаются предложения -40% Я пока не готов, считаю, что будет снижение больше.
Вы совсем выпали из реалий КРЖН.

И как мимо вас прошли прекрасные предложения на Подоле и Оболони "па620" от нашего сокамерника по палате в домах явно из красного кирпича и 146% с видом не в трюселя соседа как в ФК2?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:11

  flyman написав:Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться

Пробуй сдавать то, что уже есть, не покупай еще.
Ты же покупаешь все однотипное. В разных районах, но однотипное. И если выяснится, что "народ против", то они будут все стоять пустыми.
Скорее всего, к своему разочарованию, ты выяснишь, что народонаселение не разделяет твою любовь к близости железнодорожного полотна, к площади жилья размером в блиндаж и абсолютно не считает что "пешая доступность к метро" это 2,5км через дворы, канавы и бурьяны.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Скидайте сюди - можливо хтось придбає. А то ні собі ні людям.

Не соромтеся, скидайте весь перелік того, що на ваш погляд я повинен зробити.
У кого є бажання, знайде свою квіточку з дисконтом без проблем, але бажаючих одиниці, тому й ціни падають. Люди вже надавали інформацію, щодо реальних угод -40%, -50%, але це вам все одно не допомагає спуститися на землю з хмарин, де ви на сьогодні перебуваєте.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:24

  beee написав:-40%, доллар по 50 или 100.
Где-то оно уже было)

Вы продали -20%, вам повезло, радуйтесь жизни!
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:31

  барабашов написав:И как мимо вас прошли прекрасные предложения на Подоле и Оболони "па620" от нашего сокамерника по палате в домах явно из красного кирпича и 146% с видом не в трюселя соседа как в ФК2?

Вам, коммунистам не понять. Все, что не вписывается в вашу формулу "все отобрать и поделить" является контрреволюцией, саботажем на местах и должно жестко пресекаться.
Востаннє редагувалось reus в Сер 22 лют, 2023 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Полистал ОЛХ...https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... R11V7.html
"арендный шлак" (послебабушки) весной обвалит хотелки почти всех. Так же как сейчас распродают оборудование от закрывающегося бизнеса- выйти любой ценой с мин. убытком.
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:37

  rusramzik написав:Полистал ОЛХ...https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... R11V7.html
"арендный шлак" (послебабушки) весной обвалит хотелки почти всех. Так же как сейчас распродают оборудование от закрывающегося бизнеса- выйти любой ценой с мин. убытком.

Такое было в 2019 дешевле, максимум 22-25.
Так что это не дешево за 30, а дорого.
Если это была не такая хитрая реклама своей продажи, то ждите, оно скоро будет 20.
Damien
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