без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
ПЫСЫ: моя "квитка" пока еще в продажу не поступала, но реальная цена ее, на сейчас, меня пугает.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
ПЫСЫ: моя "квитка" пока еще в продажу не поступала, но реальная цена ее, на сейчас, меня пугает.
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:17
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:31
Просто Киев опережает события на 10-15 лет. Условный 2008 только докатился до провинций
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:57
Хата капітальна, з цегли.
Але я той регіон без поняття.
В 100 км від Києва в межаз до 6 км до приміського ШРТ (ліс і річка поряд) можна знайти в плюс-мінус такуж ціну, при бажанні і дешевше. А можна і дорожче.
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:01
Київ оточено по всім гілкам метро.
Поки що не бачу потреби зміцнювати оточення.
Так, однотипне, в пішій доступності до ШРТ. З мінімумом витрат на ЦО.
Не користуєшся, не платиш, тільки в ОСББ.
ЦА на 6К за оренду кавалірок поки що є.
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:21
Куди розворот?
Віпи поїхали може навіть назавжди, бізнес сегмент чекає напевне -80% від 2021-го року.
А масовий сегмент тримається на кітах ринка нерухомості, серед них:
1) доходи,
2) демографія,
3) впевненість у завтрашньому дні.
4) іпотека.
Можна пройтись по пунктам, перший це доходи, дуже сумнівна річ, бізнес занурюється в довготривалу кризу, падіння споживання із-за демографії і інфляції, падіння реальних доходів, девальвація гривні, настрої дуже погані, багатьом не до покращення житлових умов, головне вижити.
Другий пункт, це демографія, втрати на фронті, поранення, виїзд по правильним докам у відрядження чи волонтером, плюс мільйони жінок які виїхали раніше найдуть собі за кордоном Джонів і не повернуться, тут ситуація набагато гірше ніж в при кризі 98-99-хх років, до 8-ми мільйонів населення за рік ми ще не втрачали, ситуація просто форс мажор рівня 12-ти бального землетрусу.
Третій пункт, православні рокети і війна на роки, тут теж будуть думати про нерухомість тількі ті, хто все життя прожив на зйомних хатах, або з батьками, но чекають мінус 50..60...80%, щоб за кишенькові гроші купити собі вугол, бо якщо б ця категорія була більш адекватна, то вони б купили би собі цей бажаний вугол набагато раніше.
Четвертий пункт теж знімається з порядку денного, бо облікова ставка 25%, питання навіть не треба піднімати(((
Так що розворот буде, тільки все вказує, що разворот буде більше схожий на сходинку обвала вниз, було мінус 20%, а стало мінус 40...50 від хотєлок до 24.02.2022.
Але ви не перемикайтесь і продовжуйте вести спостереження, юморист з вас гарний, одесит ви не гірше Барського чи Делієва))))
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:25
"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
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