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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10753107541075510756
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
ПЫСЫ: моя "квитка" пока еще в продажу не поступала, но реальная цена ее, на сейчас, меня пугает.
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:17

  rusramzik написав:без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.

В 2007-2008 годах бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...
регионы уже догнали те годы, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:31

  Zebra написав:
  rusramzik написав:без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.

В 2007-2008 годах бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...
регионы уже догнали те годы, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.

Просто Киев опережает события на 10-15 лет. Условный 2008 только докатился до провинций
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:57

  vitaliian написав:
  flyman написав:Frant
Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться

80м2 за 6600 думаешь будет дешевле?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... L2Mvk.html

Хата капітальна, з цегли.
Але я той регіон без поняття.
В 100 км від Києва в межаз до 6 км до приміського ШРТ (ліс і річка поряд) можна знайти в плюс-мінус такуж ціну, при бажанні і дешевше. А можна і дорожче.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:01

  Damien написав:
  flyman написав:Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться

Пробуй сдавать то, что уже есть, не покупай еще.
Ты же покупаешь все однотипное. В разных районах, но однотипное. И если выяснится, что "народ против", то они будут все стоять пустыми.
Скорее всего, к своему разочарованию, ты выяснишь, что народонаселение не разделяет твою любовь к близости железнодорожного полотна, к площади жилья размером в блиндаж и абсолютно не считает что "пешая доступность к метро" это 2,5км через дворы, канавы и бурьяны.

Київ оточено по всім гілкам метро.
Поки що не бачу потреби зміцнювати оточення.
Так, однотипне, в пішій доступності до ШРТ. З мінімумом витрат на ЦО.
Не користуєшся, не платиш, тільки в ОСББ.
ЦА на 6К за оренду кавалірок поки що є.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:21

  airmax78 написав:А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.

Куди розворот?
Віпи поїхали може навіть назавжди, бізнес сегмент чекає напевне -80% від 2021-го року.
А масовий сегмент тримається на кітах ринка нерухомості, серед них:
1) доходи,
2) демографія,
3) впевненість у завтрашньому дні.
4) іпотека.

Можна пройтись по пунктам, перший це доходи, дуже сумнівна річ, бізнес занурюється в довготривалу кризу, падіння споживання із-за демографії і інфляції, падіння реальних доходів, девальвація гривні, настрої дуже погані, багатьом не до покращення житлових умов, головне вижити.
Другий пункт, це демографія, втрати на фронті, поранення, виїзд по правильним докам у відрядження чи волонтером, плюс мільйони жінок які виїхали раніше найдуть собі за кордоном Джонів і не повернуться, тут ситуація набагато гірше ніж в при кризі 98-99-хх років, до 8-ми мільйонів населення за рік ми ще не втрачали, ситуація просто форс мажор рівня 12-ти бального землетрусу.
Третій пункт, православні рокети і війна на роки, тут теж будуть думати про нерухомість тількі ті, хто все життя прожив на зйомних хатах, або з батьками, но чекають мінус 50..60...80%, щоб за кишенькові гроші купити собі вугол, бо якщо б ця категорія була більш адекватна, то вони б купили би собі цей бажаний вугол набагато раніше.
Четвертий пункт теж знімається з порядку денного, бо облікова ставка 25%, питання навіть не треба піднімати(((
Так що розворот буде, тільки все вказує, що разворот буде більше схожий на сходинку обвала вниз, було мінус 20%, а стало мінус 40...50 від хотєлок до 24.02.2022.

Але ви не перемикайтесь і продовжуйте вести спостереження, юморист з вас гарний, одесит ви не гірше Барського чи Делієва))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:25

  flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться

Пробуй сдавать то, что уже есть, не покупай еще.
Ты же покупаешь все однотипное. В разных районах, но однотипное. И если выяснится, что "народ против", то они будут все стоять пустыми.
Скорее всего, к своему разочарованию, ты выяснишь, что народонаселение не разделяет твою любовь к близости железнодорожного полотна, к площади жилья размером в блиндаж и абсолютно не считает что "пешая доступность к метро" это 2,5км через дворы, канавы и бурьяны.

Київ оточено по всім гілкам метро.
Поки що не бачу потреби зміцнювати оточення.
Так, однотипне, в пішій доступності до ШРТ. З мінімумом витрат на ЦО.
Не користуєшся, не платиш, тільки в ОСББ.
ЦА на 6К за оренду кавалірок поки що є.

"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
Damien
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