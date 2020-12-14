Додано: Сер 22 лют, 2023 15:21

airmax78 написав: А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота. А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.

Куди розворот?Віпи поїхали може навіть назавжди, бізнес сегмент чекає напевне -80% від 2021-го року.А масовий сегмент тримається на кітах ринка нерухомості, серед них:1) доходи,2) демографія,3) впевненість у завтрашньому дні.4) іпотека.Можна пройтись по пунктам, перший це доходи, дуже сумнівна річ, бізнес занурюється в довготривалу кризу, падіння споживання із-за демографії і інфляції, падіння реальних доходів, девальвація гривні, настрої дуже погані, багатьом не до покращення житлових умов, головне вижити.Другий пункт, це демографія, втрати на фронті, поранення, виїзд по правильним докам у відрядження чи волонтером, плюс мільйони жінок які виїхали раніше найдуть собі за кордоном Джонів і не повернуться, тут ситуація набагато гірше ніж в при кризі 98-99-хх років, до 8-ми мільйонів населення за рік ми ще не втрачали, ситуація просто форс мажор рівня 12-ти бального землетрусу.Третій пункт, православні рокети і війна на роки, тут теж будуть думати про нерухомість тількі ті, хто все життя прожив на зйомних хатах, або з батьками, но чекають мінус 50..60...80%, щоб за кишенькові гроші купити собі вугол, бо якщо б ця категорія була більш адекватна, то вони б купили би собі цей бажаний вугол набагато раніше.Четвертий пункт теж знімається з порядку денного, бо облікова ставка 25%, питання навіть не треба піднімати(((Так що розворот буде, тільки все вказує, що разворот буде більше схожий на сходинку обвала вниз, було мінус 20%, а стало мінус 40...50 від хотєлок до 24.02.2022.Але ви не перемикайтесь і продовжуйте вести спостереження, юморист з вас гарний, одесит ви не гірше Барського чи Делієва))))