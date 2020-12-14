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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:42
без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
ПЫСЫ: моя "квитка" пока еще в продажу не поступала, но реальная цена ее, на сейчас, меня пугает.
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rusramzik
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Додано: Сер 22 лют, 2023 14:17
rusramzik написав:
без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
В 2007-2008 годах бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...
регионы уже догнали те годы, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
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Zebra
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Додано: Сер 22 лют, 2023 14:31
Zebra написав: rusramzik написав:
без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
В 2007-2008 годах бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...
регионы уже догнали те годы, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
Просто Киев опережает события на 10-15 лет. Условный 2008 только докатился до провинций
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vitaliian
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Додано: Сер 22 лют, 2023 14:56
А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 14:57
Хата капітальна, з цегли.
Але я той регіон без поняття.
В 100 км від Києва в межаз до 6 км до приміського ШРТ (ліс і річка поряд) можна знайти в плюс-мінус такуж ціну, при бажанні і дешевше. А можна і дорожче.
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flyman
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Додано: Сер 22 лют, 2023 15:01
Damien написав: flyman написав:
Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться
Пробуй сдавать то, что уже есть, не покупай еще.
Ты же покупаешь все однотипное. В разных районах, но однотипное. И если выяснится, что "народ против", то они будут все стоять пустыми.
Скорее всего, к своему разочарованию, ты выяснишь, что народонаселение не разделяет твою любовь к близости железнодорожного полотна, к площади жилья размером в блиндаж и абсолютно не считает что "пешая доступность к метро" это 2,5км через дворы, канавы и бурьяны.
Київ оточено по всім гілкам метро.
Поки що не бачу потреби зміцнювати оточення.
Так, однотипне, в пішій доступності до ШРТ. З мінімумом витрат на ЦО.
Не користуєшся, не платиш, тільки в ОСББ.
ЦА на 6К за оренду кавалірок поки що є.
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flyman
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Додано: Сер 22 лют, 2023 15:21
airmax78 написав:
А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.
Куди розворот?
Віпи поїхали може навіть назавжди, бізнес сегмент чекає напевне -80% від 2021-го року.
А масовий сегмент тримається на кітах ринка нерухомості, серед них:
1) доходи,
2) демографія,
3) впевненість у завтрашньому дні.
4) іпотека.
Можна пройтись по пунктам, перший це доходи, дуже сумнівна річ, бізнес занурюється в довготривалу кризу, падіння споживання із-за демографії і інфляції, падіння реальних доходів, девальвація гривні, настрої дуже погані, багатьом не до покращення житлових умов, головне вижити.
Другий пункт, це демографія, втрати на фронті, поранення, виїзд по правильним докам у відрядження чи волонтером, плюс мільйони жінок які виїхали раніше найдуть собі за кордоном Джонів і не повернуться, тут ситуація набагато гірше ніж в при кризі 98-99-хх років, до 8-ми мільйонів населення за рік ми ще не втрачали, ситуація просто форс мажор рівня 12-ти бального землетрусу.
Третій пункт, православні рокети і війна на роки, тут теж будуть думати про нерухомість тількі ті, хто все життя прожив на зйомних хатах, або з батьками, но чекають мінус 50..60...80%, щоб за кишенькові гроші купити собі вугол, бо якщо б ця категорія була більш адекватна, то вони б купили би собі цей бажаний вугол набагато раніше.
Четвертий пункт теж знімається з порядку денного, бо облікова ставка 25%, питання навіть не треба піднімати(((
Так що розворот буде, тільки все вказує, що разворот буде більше схожий на сходинку обвала вниз, було мінус 20%, а стало мінус 40...50 від хотєлок до 24.02.2022.
Але ви не перемикайтесь і продовжуйте вести спостереження, юморист з вас гарний, одесит ви не гірше Барського чи Делієва))))
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somilitark
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Додано: Сер 22 лют, 2023 15:25
flyman написав: Damien написав: flyman написав:
Продовжую потихеньку ремонти і моніторю РН, може що цікаве появиться
Пробуй сдавать то, что уже есть, не покупай еще.
Ты же покупаешь все однотипное. В разных районах, но однотипное. И если выяснится, что "народ против", то они будут все стоять пустыми.
Скорее всего, к своему разочарованию, ты выяснишь, что народонаселение не разделяет твою любовь к близости железнодорожного полотна, к площади жилья размером в блиндаж и абсолютно не считает что "пешая доступность к метро" это 2,5км через дворы, канавы и бурьяны.
Київ оточено по всім гілкам метро.
Поки що не бачу потреби зміцнювати оточення.
Так, однотипне, в пішій доступності до ШРТ. З мінімумом витрат на ЦО.
Не користуєшся, не платиш, тільки в ОСББ.ЦА на 6К за оренду кавалірок поки що є.
"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 15:37
somilitark написав: airmax78 написав:
А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.
Куди розворот?
Віпи поїхали може навіть назавжди, бізнес сегмент чекає напевне -80% від 2021-го року.
А масовий сегмент тримається на кітах ринка нерухомості, серед них:
1) доходи,
2) демографія,
3) впевненість у завтрашньому дні.
4) іпотека.
Можна пройтись по пунктам, перший це доходи, дуже сумнівна річ, бізнес занурюється в довготривалу кризу, падіння споживання із-за демографії і інфляції, падіння реальних доходів, девальвація гривні, настрої дуже погані, багатьом не до покращення житлових умов, головне вижити.
Другий пункт, це демографія, втрати на фронті, поранення, виїзд по правильним докам у відрядження чи волонтером, плюс мільйони жінок які виїхали раніше найдуть собі за кордоном Джонів і не повернуться, тут ситуація набагато гірше ніж в при кризі 98-99-хх років, до 8-ми мільйонів населення за рік ми ще не втрачали, ситуація просто форс мажор рівня 12-ти бального землетрусу.
Третій пункт, православні рокети і війна на роки, тут теж будуть думати про нерухомість тількі ті, хто все життя прожив на зйомних хатах, або з батьками, но чекають мінус 50..60...80%, щоб за кишенькові гроші купити собі вугол, бо якщо б ця категорія була більш адекватна, то вони б купили би собі цей бажаний вугол набагато раніше.
Четвертий пункт теж знімається з порядку денного, бо облікова ставка 25%, питання навіть не треба піднімати(((
Так що розворот буде, тільки все вказує, що разворот буде більше схожий на сходинку обвала вниз, було мінус 20%, а стало мінус 40...50 від хотєлок до 24.02.2022.
Але ви не перемикайтесь і продовжуйте вести спостереження, юморист з вас гарний, одесит ви не гірше Барського чи Делієва))))
Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?
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Додано: Сер 22 лют, 2023 15:42
Damien написав:
"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
Яка комуналь (ОСББ, е.е., вода, каналізація) літом і зимою?
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