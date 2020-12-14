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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10755107561075710758>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:50

somilitark
Если по демографии вопросов нет, только сколько процентов от выехавших тянули и хотели жить в бизнес-классе, то по девалу очень серьёзные, где хотя бы 55 от Зёбра, за 114-… вообще промолчу?
Те что будут искать за три копейки угол ранее тоже мечтами и копытами метили только в сто метров с ремонтом от кутюрье Махно в пешей доступности от Мариинского парка?
И по поводу -80% тоже вопрос - вы уже купили в ТТ или Чикаге шото приличное и заканчивая ремонт в этом году будете выставлять ценник +-20% от вложенного??? Ну чтоб поддержать не пустой болтовнёй тенденции и прогнозы.
А этот вчерашний «забегунчик» с его элитной бизнес-недвигой «па620» чисто пёрнул и смылся
Ни одного ответа по конкретной локации и состоянии того, что он типа продал
Но у него ещё есть адский пул пенсионного фонда
Не иначе представитель банка, что залоги предварительно попорченные горе-ипотечниками на торгах с договорняком посливал, миллионер наш из Макеевки.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 22 лют, 2023 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:54

  airmax78 написав:А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.

А чего вы так переживаете. Все равно все события и настроения не касаются вашей квиточки, цена/хотелка стабильно высокая, а инвестиция, надежней золота.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:03

  reus написав:
  airmax78 написав:А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.

А чего вы так переживаете. Все равно все события и настроения не касаются вашей квиточки, цена/хотелка стабильно высокая, а инвестиция, надежней золота.

Цены на КРЖН - это последнее за что я переживаю. Просто подмечаю некоторые закономерности и поведенческие паттерны. Все-таки уже 12 лет на этой ветке (ПЦ).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:09

  flyman написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:А мне нравятся эти настроения "всепропало" и "оха-оха как все плохо" - верный признак скорого разворота.

Куди розворот?
Віпи поїхали може навіть назавжди, бізнес сегмент чекає напевне -80% від 2021-го року.
А масовий сегмент тримається на кітах ринка нерухомості, серед них:
1) доходи,
2) демографія,
3) впевненість у завтрашньому дні.
4) іпотека.

Можна пройтись по пунктам, перший це доходи, дуже сумнівна річ, бізнес занурюється в довготривалу кризу, падіння споживання із-за демографії і інфляції, падіння реальних доходів, девальвація гривні, настрої дуже погані, багатьом не до покращення житлових умов, головне вижити.
Другий пункт, це демографія, втрати на фронті, поранення, виїзд по правильним докам у відрядження чи волонтером, плюс мільйони жінок які виїхали раніше найдуть собі за кордоном Джонів і не повернуться, тут ситуація набагато гірше ніж в при кризі 98-99-хх років, до 8-ми мільйонів населення за рік ми ще не втрачали, ситуація просто форс мажор рівня 12-ти бального землетрусу.
Третій пункт, православні рокети і війна на роки, тут теж будуть думати про нерухомість тількі ті, хто все життя прожив на зйомних хатах, або з батьками, но чекають мінус 50..60...80%, щоб за кишенькові гроші купити собі вугол, бо якщо б ця категорія була більш адекватна, то вони б купили би собі цей бажаний вугол набагато раніше.
Четвертий пункт теж знімається з порядку денного, бо облікова ставка 25%, питання навіть не треба піднімати(((
Так що розворот буде, тільки все вказує, що разворот буде більше схожий на сходинку обвала вниз, було мінус 20%, а стало мінус 40...50 від хотєлок до 24.02.2022.

Але ви не перемикайтесь і продовжуйте вести спостереження, юморист з вас гарний, одесит ви не гірше Барського чи Делієва))))

Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?

Ніяких протиріч немає, бо якщо ще до цього букета в 4 пунти добавити девальвацію, то зараз би мали мінус 50% по всім сегментам, а до кінця року мінус 80% і крах економіки ще гірше ніж в 2015-му році.
Дядя Сем нас буде підтримувати в цьому році і до осені 24-го, США вимагають жорстку монетарну політику і ми проводимо її, порізали військовим виплати, у мене добра знайома працює в райдержадміністрації, то у неї до нового року була з.п. більше 10 000, а зараз навіть 8 не виходить, ще менше.
Після опалювального сезона піднімуть комунальні послуги, бо інакше не будуть нам давати 3 ярда доларів в місяць допомоги, а без цих трьох ярдів курс би вже давно був би більше 100 грн за долар і падіння було б від 50 до 80%.
Так що сильна гривня і падіння цін на нерухомість це не суперечлифі факти, це паралельні рельси, але якщо падіння гривні продовжиться і прискориться, то обвал цін на нерухомість буде ще скоріший і більш вагомий....
Але Макса квіточка буде тільки рости, бо це Ван Гог у світі нерухомості, головне щоб Макс дочекався побачити те реальне зростання і не було як у того Гога з картинами((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:10

  airmax78 написав: Все-таки уже 12 лет на этой ветке (ПЦ).

Головне у вас все завжди правильно, мудрість прийшла з роками, ви дуже тонко відчуваєте моменти коли купити, коли продати, коли почекати, коли себе і всіх нас заспокоїти...
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:19

  somilitark написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Куди розворот?
Віпи поїхали може навіть назавжди, бізнес сегмент чекає напевне -80% від 2021-го року.
А масовий сегмент тримається на кітах ринка нерухомості, серед них:
1) доходи,
2) демографія,
3) впевненість у завтрашньому дні.
4) іпотека.

Можна пройтись по пунктам, перший це доходи, дуже сумнівна річ, бізнес занурюється в довготривалу кризу, падіння споживання із-за демографії і інфляції, падіння реальних доходів, девальвація гривні, настрої дуже погані, багатьом не до покращення житлових умов, головне вижити.
Другий пункт, це демографія, втрати на фронті, поранення, виїзд по правильним докам у відрядження чи волонтером, плюс мільйони жінок які виїхали раніше найдуть собі за кордоном Джонів і не повернуться, тут ситуація набагато гірше ніж в при кризі 98-99-хх років, до 8-ми мільйонів населення за рік ми ще не втрачали, ситуація просто форс мажор рівня 12-ти бального землетрусу.
Третій пункт, православні рокети і війна на роки, тут теж будуть думати про нерухомість тількі ті, хто все життя прожив на зйомних хатах, або з батьками, но чекають мінус 50..60...80%, щоб за кишенькові гроші купити собі вугол, бо якщо б ця категорія була більш адекватна, то вони б купили би собі цей бажаний вугол набагато раніше.
Четвертий пункт теж знімається з порядку денного, бо облікова ставка 25%, питання навіть не треба піднімати(((
Так що розворот буде, тільки все вказує, що разворот буде більше схожий на сходинку обвала вниз, було мінус 20%, а стало мінус 40...50 від хотєлок до 24.02.2022.

Але ви не перемикайтесь і продовжуйте вести спостереження, юморист з вас гарний, одесит ви не гірше Барського чи Делієва))))

Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?

Ніяких протиріч немає, бо якщо ще до цього букета в 4 пунти добавити девальвацію, то зараз би мали мінус 50% по всім сегментам, а до кінця року мінус 80% і крах економіки ще гірше ніж в 2015-му році.
Дядя Сем нас буде підтримувати в цьому році і до осені 24-го, США вимагають жорстку монетарну політику і ми проводимо її, порізали військовим виплати, у мене добра знайома працює в райдержадміністрації, то у неї до нового року була з.п. більше 10 000, а зараз навіть 8 не виходить, ще менше.
Після опалювального сезона піднімуть комунальні послуги, бо інакше не будуть нам давати 3 ярда доларів в місяць допомоги, а без цих трьох ярдів курс би вже давно був би більше 100 грн за долар і падіння було б від 50 до 80%.
Так що сильна гривня і падіння цін на нерухомість це не суперечлифі факти, це паралельні рельси, але якщо падіння гривні продовжиться і прискориться, то обвал цін на нерухомість буде ще скоріший і більш вагомий....
Але Макса квіточка буде тільки рости, бо це Ван Гог у світі нерухомості, головне щоб Макс дочекався побачити те реальне зростання і не було як у того Гога з картинами((((

то до осені видихаєм, кратного девала не буде, але КРЖНу капут
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:43

  beee написав:
  Damien написав:
Стройки не могут быть заморожены на очень долго, т.к. нужно платить зарплаты сторожам, бухгалтерам, менеджерам, платить за аренду оборудования и земли, платить за действия при вводе в рабочий режим(там бурьяном поросло, там бытовку бомжи спалили и т.д.). Очень быстро настанет момент, когда застройщику уже нет смысла размораживать строительство, а есть смысл растащить остатки денег и банкротить себя. Ну или тупо сбежать с остатками денег.

Очень точно.
Знакомые сейчас -200..300 кгрн /мес. Ещё пол года и закроются.

Интересная деталь, человек распродал все квартиры в варшавском (голые) и купил 3к в грейт (для себя).
Вообще, это частные случаи, картину не отображают. Но замороженные новострои могут создать дефицит первички


Странный вывод.
Дефицит - это когда спрос превышает предложение.
Предложение отсутствует, поэтому замораживаются стройки.
А не стройки замораживаются чтобы создался дефицит.
Кобылу обычно ставят впереди телеги, а не наоборот.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:51

  rjkz написав:
  beee написав:Но замороженные новострои могут создать дефицит первички


Странный вывод.
Дефицит - это когда спрос превышает предложение.
Предложение отсутствует, поэтому замораживаются стройки.
А не стройки замораживаются чтобы создался дефицит.
Кобылу обычно ставят впереди телеги, а не наоборот.

Дефицит первички при переизбытке вторички. Омг :roll:

У меня в замороженной патриотике собрались кооператив делать и башлять сами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:03

  Zebra написав:
  rusramzik написав:без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.

В 2007-2008 годах бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...
регионы уже догнали те годы, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.

подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:06

  Ромасик написав:
У меня в замороженной патриотике собрались кооператив делать и башлять сами.

Это единственно правильный вариант.
Я не думаю, что государство даст деньги на достройку домов, которые начинали строить частные фирмы(в том числе и КГС). Это просто преступление, а они еще никого не посадили за введение бесплатной растаможки а/м год назад.
И американцы должны проследить, чтоб наши не смогли такое сделать
Damien
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