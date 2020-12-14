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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:10
flyman написав: Damien написав:
"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
Яка комуналь (ОСББ, е.е., вода, каналізація) літом і зимою?
Лето 500-600
зима 1200-1600
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:12
Damien написав: flyman написав: Damien написав:
"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
Яка комуналь (ОСББ, е.е., вода, каналізація) літом і зимою?
Лето 500-600
зима 1200-1600
Ніби нормально.
Чесно кажучи, не знаю, чому здається за 5К. Може "старий клієнь", може незнання ринку, може лінь, або яка інша причина не піднімати оренду.
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flyman
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:13
кстати по замороженным новостроям
сегодня проезжал мимо А136 кран работает на фасаде рабочие
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