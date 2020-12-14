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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:10
flyman написав: Damien написав:
"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
Яка комуналь (ОСББ, е.е., вода, каналізація) літом і зимою?
Лето 500-600
зима 1200-1600
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:12
Damien написав: flyman написав: Damien написав:
"Ты попробуй так продать"(С)Малевич
Знаю живой пример, когда за 5тыс сдается полноценная однушка 40метров. Отличный свежий ремонт, вся техника не с ОЛХ. Три остановки автобуса до метро(2км,по твоей классификации это пешая сверхдоступность), остановка прямо у дома
Яка комуналь (ОСББ, е.е., вода, каналізація) літом і зимою?
Лето 500-600
зима 1200-1600
Ніби нормально.
Чесно кажучи, не знаю, чому здається за 5К. Може "старий клієнь", може незнання ринку, може лінь, або яка інша причина не піднімати оренду.
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flyman
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:13
кстати по замороженным новостроям
сегодня проезжал мимо А136 кран работает на фасаде рабочие
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:28
flyman написав: Damien написав:
Лето 500-600
зима 1200-1600
Ніби нормально.
Чесно кажучи, не знаю, чому здається за 5К. Може "старий клієнь", може незнання ринку, може лінь, або яка інша причина не піднімати оренду.
А я могу объяснить почему.
Потому, что по 6500-7000 варианты у метро есть. Поэтому верхняя планка на сегодня у однушек, от которых к метро надо на автобусе ехать(1км и более) - это 6тыс(речь не про модные МОПы, конечно). А в твоем случае, когда рядом и автобуса нет и метро далеко и площадь микроскопическая - я не могу представить, что должно заставить согласиться арендатора даже на 3000грн.
Это только придется предлагать арендатору какие-то эксклюзивные услуги в придачу.
Например, "разрешено заселяться вместе с любыми животными, в т.ч. тиграми, медведями и дельфинами".
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:30
Сомик, откуда сведения про дорожающую с апреля коммуналь(?
Тут эти несколько тысяч не все платят, откуда найдут деньги платить втрое больше(не +10-20% на воду и обслуживание дома)
А то уже сегодня где то на сайте читал вопль нового сегодняшнего троля о том, что электроэнергия прям вчетверо подорожает и с марта
Типа бабушка пенсионерка за пенсионеров беспокоится
Именно сегодня решила зарегестрироваться и этим поделиться
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:38
Прохожий написав:
кстати по замороженным новостроям
сегодня проезжал мимо А136 кран работает на фасаде рабочие
ну его достроят на 100% быстро
но кому оно надо по таким ценам?
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:00
flyman написав:
Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?
Зміцнення гривні - знецінить валютні заощадження. Бо не ростуть реальні доходи населення, а ціни - вгору. Фактично середній клас витрачає у валюті більше, ніж до війни, менше зможе відкладати.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:05
Прохожий написав: Zebra написав:
В 2007-2008 годах
rusramzik написав:
без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...регионы уже догнали те годы
, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
Продав бабушатник в Чернигове за 20 куе и свою евробляху, можно купить аналогичный за 25-30 куе в Киеве.
В 2007-2008 за бабушатник в Чернигове можно было разве что в Киеве полизать мороженное, и максимум снять малосемейку на 3 года (реальный мой опыт).
Бетон в регионах по отношению к бетону в Киеве подорожал в 2 раза за эти 15 лет. Причины озвучивал - развитие с/х отрасли.
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:28
Damien написав: flyman написав: Damien написав:
Лето 500-600
зима 1200-1600
Ніби нормально.
Чесно кажучи, не знаю, чому здається за 5К. Може "старий клієнь", може незнання ринку, може лінь, або яка інша причина не піднімати оренду.
А я могу объяснить почему.
Потому, что по 6500-7000 варианты у метро есть. Поэтому верхняя планка на сегодня у однушек, от которых к метро надо на автобусе ехать(1км и более) - это 6тыс(речь не про модные МОПы, конечно). А в твоем случае, когда рядом и автобуса нет и метро далеко и площадь микроскопическая - я не могу представить, что должно заставить согласиться арендатора даже на 3000грн.
Это только придется предлагать арендатору какие-то эксклюзивные услуги в придачу.
Например, "разрешено заселяться вместе с любыми животными, в т.ч. тиграми, медведями и дельфинами".
Не збираюся переконувати ні в чому, що біло то чорне, а чорне то зелене. Що десь хтось домовився оренду біля метро за 5К а когось десь не влаштовує 3К бо площа мала і нема зупинки автобуса під парадним та ліфта на підземну стоянку де розетка під Теслу.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:30
Zebra написав: flyman написав:
Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?
Зміцнення гривні - знецінить валютні заощадження. Бо не ростуть реальні доходи населення, а ціни - вгору. Фактично середній клас витрачає у валюті більше, ніж до війни, менше зможе відкладати.
І?
Це класика дефляційного колапсу виходить.
Тому сидимо в доларі і чекаєм чергового витку девалу, коли активи знову подешевшають відносно нікомунепотрібного.
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