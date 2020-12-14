Zebra написав:

Прохожий написав: Zebra написав: В 2007-2008 годах бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...

регионы уже догнали те годы, а Киев в такой заднице, да шо ж такое. бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал..., а Киев в такой заднице, да шо ж такое.

подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат? подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?

Продав бабушатник в Чернигове за 20 куе и свою евробляху, можно купить аналогичный за 25-30 куе в Киеве.В 2007-2008 за бабушатник в Чернигове можно было разве что в Киеве полизать мороженное, и максимум снять малосемейку на 3 года (реальный мой опыт).Бетон в регионах по отношению к бетону в Киеве подорожал в 2 раза за эти 15 лет. Причины озвучивал - развитие с/х отрасли.Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.