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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 18:33
Zebra написав: Прохожий написав: Zebra написав:В 2007-2008 годах
бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...регионы уже догнали те годы
, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
Продав бабушатник в Чернигове за 20 куе и свою евробляху, можно купить аналогичный за 25-30 куе в Киеве.
В 2007-2008 за бабушатник в Чернигове можно было разве что в Киеве полизать мороженное, и максимум снять малосемейку на 3 года (реальный мой опыт).
Бетон в регионах по отношению к бетону в Киеве подорожал в 2 раза за эти 15 лет. Причины озвучивал - развитие с/х отрасли.
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Не все так просто . Продал бабушатник и купишь бабушатник. Почему киевский бабушатник должен стоить дороже черниговского или Житомирского? Бабушки получают одинаковые пенсии. Платежеспособный покупатель не купит квартиру в бабушатнике, хотя бы из за контингента и убитой придомовой территории. Так что ничего катастрофического не происходит. Я давно говорю, что хрущи переоценены. Их реальная стоимость 500уе в неубитом и 150уе в убитом состоянии.
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vitaliian
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:57
Zebra написав:
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Так вроде ж Канада ждала Остапа?Какой Киев?
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:00
Zebra написав: flyman написав:
Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?
Зміцнення гривні - знецінить валютні заощадження. Бо не ростуть реальні доходи населення, а ціни - вгору. Фактично середній клас витрачає у валюті більше, ніж до війни, менше зможе відкладати.
Пане Зебро, які там прогнози на 24 лютого?
Як біткоїн? Уже скоро 28?
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:02
Damien написав: Ромасик написав:
У меня в замороженной патриотике собрались кооператив делать и башлять сами.
Это единственно правильный вариант.
Я не думаю, что государство даст деньги на достройку домов, которые начинали строить частные фирмы(в том числе и КГС).
Там СГ бралась достраивать за 10% от озер.
В кооп я верю как в квиточку.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:03
Zebra написав: Прохожий написав: Zebra написав:В 2007-2008 годах
бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...регионы уже догнали те годы
, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
Продав бабушатник в Чернигове за 20 куе и свою евробляху, можно купить аналогичный за 25-30 куе в Киеве.
В 2007-2008 за бабушатник в Чернигове можно было разве что в Киеве полизать мороженное, и максимум снять малосемейку на 3 года (реальный мой опыт).
Бетон в регионах по отношению к бетону в Киеве подорожал в 2 раза за эти 15 лет. Причины озвучивал - развитие с/х отрасли.
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
А как же Канада ?
Как же тысячи ракет по Киеву ?
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pesikot
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:05
flyman написав: Damien написав: flyman написав:
Ніби нормально.
Чесно кажучи, не знаю, чому здається за 5К. Може "старий клієнь", може незнання ринку, може лінь, або яка інша причина не піднімати оренду.
А я могу объяснить почему.
Потому, что по 6500-7000 варианты у метро есть. Поэтому верхняя планка на сегодня у однушек, от которых к метро надо на автобусе ехать(1км и более) - это 6тыс(речь не про модные МОПы, конечно). А в твоем случае, когда рядом и автобуса нет и метро далеко и площадь микроскопическая - я не могу представить, что должно заставить согласиться арендатора даже на 3000грн.
Это только придется предлагать арендатору какие-то эксклюзивные услуги в придачу.
Например, "разрешено заселяться вместе с любыми животными, в т.ч. тиграми, медведями и дельфинами".
Не збираюся переконувати ні в чому, що біло то чорне, а чорне то зелене. Що десь хтось домовився оренду біля метро за 5К а когось десь не влаштовує 3К бо площа мала і нема зупинки автобуса під парадним та ліфта на підземну стоянку де розетка під Теслу.
Так ты сдал что-то за 6 или это просто "твердая уверенность" в том, что за столько сдашь?
Сдать случайно дорого невозможно надолго, если даже арендатор лоханулся и отслюнявил 6кгрн, то он очень быстро поймет что к чему и быстро съедет.
Поэтому я и говорю - попробуй сначала на практике, а не в теории. Ты еще от контингента офигеешь, нормальных там быть не может среди соискателей
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Damien
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