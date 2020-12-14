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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 18:33
Zebra написав: Прохожий написав: Zebra написав:В 2007-2008 годах
бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...регионы уже догнали те годы
, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
Продав бабушатник в Чернигове за 20 куе и свою евробляху, можно купить аналогичный за 25-30 куе в Киеве.
В 2007-2008 за бабушатник в Чернигове можно было разве что в Киеве полизать мороженное, и максимум снять малосемейку на 3 года (реальный мой опыт).
Бетон в регионах по отношению к бетону в Киеве подорожал в 2 раза за эти 15 лет. Причины озвучивал - развитие с/х отрасли.
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Не все так просто . Продал бабушатник и купишь бабушатник. Почему киевский бабушатник должен стоить дороже черниговского или Житомирского? Бабушки получают одинаковые пенсии. Платежеспособный покупатель не купит квартиру в бабушатнике, хотя бы из за контингента и убитой придомовой территории. Так что ничего катастрофического не происходит. Я давно говорю, что хрущи переоценены. Их реальная стоимость 500уе в неубитом и 150уе в убитом состоянии.
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vitaliian
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:57
Zebra написав:
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Так вроде ж Канада ждала Остапа?Какой Киев?
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:00
Zebra написав: flyman написав:
Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?
Зміцнення гривні - знецінить валютні заощадження. Бо не ростуть реальні доходи населення, а ціни - вгору. Фактично середній клас витрачає у валюті більше, ніж до війни, менше зможе відкладати.
Пане Зебро, які там прогнози на 24 лютого?
Як біткоїн? Уже скоро 28?
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:02
Damien написав: Ромасик написав:
У меня в замороженной патриотике собрались кооператив делать и башлять сами.
Это единственно правильный вариант.
Я не думаю, что государство даст деньги на достройку домов, которые начинали строить частные фирмы(в том числе и КГС).
Там СГ бралась достраивать за 10% от озер.
В кооп я верю как в квиточку.
У кого-то есть примеры реальных кооп, которые смогли достроить дом? Смотрю на сильвер бриз и не впечатляет.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 22 лют, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:03
Zebra написав: Прохожий написав: Zebra написав:В 2007-2008 годах
бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...регионы уже догнали те годы
, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
Продав бабушатник в Чернигове за 20 куе и свою евробляху, можно купить аналогичный за 25-30 куе в Киеве.
В 2007-2008 за бабушатник в Чернигове можно было разве что в Киеве полизать мороженное, и максимум снять малосемейку на 3 года (реальный мой опыт).
Бетон в регионах по отношению к бетону в Киеве подорожал в 2 раза за эти 15 лет. Причины озвучивал - развитие с/х отрасли.
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
А как же Канада ?
Как же тысячи ракет по Киеву ?
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pesikot
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:05
flyman написав: Damien написав: flyman написав:
Ніби нормально.
Чесно кажучи, не знаю, чому здається за 5К. Може "старий клієнь", може незнання ринку, може лінь, або яка інша причина не піднімати оренду.
А я могу объяснить почему.
Потому, что по 6500-7000 варианты у метро есть. Поэтому верхняя планка на сегодня у однушек, от которых к метро надо на автобусе ехать(1км и более) - это 6тыс(речь не про модные МОПы, конечно). А в твоем случае, когда рядом и автобуса нет и метро далеко и площадь микроскопическая - я не могу представить, что должно заставить согласиться арендатора даже на 3000грн.
Это только придется предлагать арендатору какие-то эксклюзивные услуги в придачу.
Например, "разрешено заселяться вместе с любыми животными, в т.ч. тиграми, медведями и дельфинами".
Не збираюся переконувати ні в чому, що біло то чорне, а чорне то зелене. Що десь хтось домовився оренду біля метро за 5К а когось десь не влаштовує 3К бо площа мала і нема зупинки автобуса під парадним та ліфта на підземну стоянку де розетка під Теслу.
Так ты сдал что-то за 6 или это просто "твердая уверенность" в том, что за столько сдашь?
Сдать случайно дорого невозможно надолго, если даже арендатор лоханулся и отслюнявил 6кгрн, то он очень быстро поймет что к чему и быстро съедет.
Поэтому я и говорю - попробуй сначала на практике, а не в теории. Ты еще от контингента офигеешь, нормальных там быть не может среди соискателей
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:10
Прохожий написав:
кстати по замороженным новостроям
сегодня проезжал мимо А136 кран работает на фасаде рабочие
Греат, Ария, русрезиденс тоже есть 2 рабочих для видимости.
На КГС мурловской и дарница не замечал.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:12
Ромасик написав:
русрезиденс тоже есть 2 рабочих для видимости
ну і крани крутяться, скло мабуть вже половину поставили
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Faceless
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:13
vitaliian написав:
Продал бабушатник и купишь бабушатник. Почему киевский бабушатник должен стоить дороже черниговского или Житомирского? Бабушки получают одинаковые пенсии.
У киевских бабушек пенсии выше
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:14
Прохожий написав:
кстати по замороженным новостроям
сегодня проезжал мимо А136 кран работает на фасаде рабочие
Это знак Максу, что пора увеличивать хотелку на свою квиточку. Вот уже виден, разворот рынка, который он так ждал!
Востаннє редагувалось reus
в Сер 22 лют, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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