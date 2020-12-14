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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:14
reus написав: beee написав:
-40%, доллар по 50 или 100.
Где-то оно уже было)
Вы продали -20%, вам повезло, радуйтесь жизни!
была квартира. приносила какой-никакой доход.
долгов теперь почти нет.
квартиры нет, дохода нет.
радости нет.
по яр граду голову морочат. звонят с разных сторон, скидку майнят. может и есть клиент, дёргает разных рыл. держусь, не сдаюсь)
такое же по севену. по славутичу, колько бы не ставил - уступите ещё 10 куе.
вас тут послушать, отдать всё даром и дальше что? радоваться жизни? взамен не купишь ничего, кэш флоу не получается
Востаннє редагувалось beee
в Сер 22 лют, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:15
Faceless написав: Ромасик написав:
русрезиденс тоже есть 2 рабочих для видимости
ну і крани крутяться, скло мабуть вже половину поставили
Время бежит быстро.
За год наверное какие-то отличия пощупать можно.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:20
Zebra написав:
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Я думаю пару ссылок несложно будет набросить
ну чтобы не было бла-бла-бла...как обычно...
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:24
Прохожий написав: Zebra написав:
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Я думаю пару ссылок несложно будет набросить
ну чтобы не было бла-бла-бла...как обычно...
объявки уже не доступны
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Zebra
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:25
Damien написав: Zebra написав:
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Так вроде ж Канада ждала Остапа?Какой Киев?
Война сошла на нет, в Кремле идиоты, откуда я мог знать об этом.
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Zebra
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:27
beee написав: reus написав: beee написав:
-40%, доллар по 50 или 100.
Где-то оно уже было)
Вы продали -20%, вам повезло, радуйтесь жизни!
была квартира. приносила какой-никакой доход.
долгов теперь почти нет.
квартиры нет, дохода нет.
радости нет.
по яр граду голову морочат. звонят с разных сторон, скидку майнят. может и есть клиент, дёргает разных рыл. держусь, не сдаюсь)
такое же по севену. по славутичу, колько бы не ставил - уступите ещё 10 куе.
вас тут послушать, отдать всё даром и дальше что? радоваться жизни? взамен не купишь ничего, кэш флоу не получается
Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:27
Zebra написав: Прохожий написав: Zebra написав:
Я продал свою квартиру в Чернигове и сейчас выбираю что купить в Киеве. Продав в Чернигове и могу купить почти тоже самое в Киеве, КАРЛ. Ну может чуть меньшей площади.
Я думаю пару ссылок несложно будет набросить
ну чтобы не было бла-бла-бла...как обычно...
объявки уже не доступны
понятно КАРЛ, почему то не сомневался, как обычно писдеш...
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Прохожий
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:28
Кстати, покупатель передумал, и задаток в 200 баксов просил вернуть, мол погарячился, я ему предложил еще -5% и на сделке сошлись. С 4 марта буду ездить на просмотры в Киеве с женой.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:29
Прохожий написав:
понятно КАРЛ, почему то не сомневался, как обычно писдеш...
счастье любит тишину
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:30
Ромасик написав: rjkz написав: beee написав:
Но замороженные новострои могут создать дефицит первички
Странный вывод.
Дефицит - это когда спрос превышает предложение.
Предложение отсутствует, поэтому замораживаются стройки.
А не стройки замораживаются чтобы создался дефицит.
Кобылу обычно ставят впереди телеги, а не наоборот.
Дефицит первички при переизбытке вторички. Омг
У меня в замороженной патриотике собрались кооператив делать и башлять сами.
Основная масса инвесторов первички - перекупы. Я ещё ни разу не купил сданое у застройщика. Причём среди перекупов дофига чиновников.
Чтобы рассуждать про кобылу, нужно приехать для начала в Киев.
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.
Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.
Востаннє редагувалось beee
в Сер 22 лют, 2023 19:37, всього редагувалось 2 разів.
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