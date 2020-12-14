RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10759107601076110762>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

увы нам не понять глубины ваших глубин...
Прохожий
 
Повідомлень: 12966
З нами з: 05.06.13
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:35

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?

Зміцнення гривні - знецінить валютні заощадження. Бо не ростуть реальні доходи населення, а ціни - вгору. Фактично середній клас витрачає у валюті більше, ніж до війни, менше зможе відкладати.

І?
Це класика дефляційного колапсу виходить.
Тому сидимо в доларі і чекаєм чергового витку девалу, коли активи знову подешевшають відносно нікомунепотрібного.

про ціни мав на увазі споживчий кошик. Зараз на прокорм сім'ї в валюті виходить значно більше. 400-500 баксів треба на місяць щоб тільки пожрати усім.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11818
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:43

  Прохожий написав:
  reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

увы нам не понять глубины ваших глубин...

Если деньги не нужны сейчас или в ближайшие несколько лет, то не продавать. Т. е. не нужно паниковать и сбрасывать, если нет планов на деньги.
reus
 
Повідомлень: 4250
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:54

  beee написав:
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.

Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.

Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир.
В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 28.04.20
Подякував: 732 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:56

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

увы нам не понять глубины ваших глубин...

Если деньги не нужны сейчас или в ближайшие несколько лет, то не продавать. Т. е. не нужно паниковать и сбрасывать, если нет планов на деньги.

сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11818
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:58

  Прохожий написав:
  reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

увы нам не понять глубины ваших глубин...

Что смущает? Реус абсолютно верно же пишет. Если деньги в обозримом будущем не нужны, то сидите и ждите лет 10. Если нужны будут в ближайшие 3-4 года, то продавайте сейчас
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 28.04.20
Подякував: 732 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:01

  Zebra написав:сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве

Если бы Эйрмакс находился бы в Украине, то он бы тебя обнял
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 28.04.20
Подякував: 732 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве

Не самое плохое решение. Возможно сейчас окно возможностей, не всегда так будет.
reus
 
Повідомлень: 4250
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:06

  Damien написав:
  Zebra написав:сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве

Если бы Эйрмакс находился бы в Украине, то он бы тебя обнял

На его Квіточку я не посягаю, но в эконом-сегменте выбора полно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11818
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:13

  beee написав:Основная масса инвесторов первички - перекупы.

Так чьи это проблемы?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1363 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10759107601076110762>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reus і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23602 15903549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лют, 2023 09:56
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1177 5239160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:41
Minnie Mouse
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6433)
22.02.2023 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.