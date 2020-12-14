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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:30
reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать
. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие
. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
увы нам не понять глубины ваших глубин...
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:35
flyman написав: Zebra написав: flyman написав:
Тільки у валютній темі віра у все міцніючу гривню. Як так?
Гривня тепер "тиха гавань"?
Зміцнення гривні - знецінить валютні заощадження. Бо не ростуть реальні доходи населення, а ціни - вгору. Фактично середній клас витрачає у валюті більше, ніж до війни, менше зможе відкладати.
І?
Це класика дефляційного колапсу виходить.
Тому сидимо в доларі і чекаєм чергового витку девалу, коли активи знову подешевшають відносно нікомунепотрібного.
про ціни мав на увазі споживчий кошик. Зараз на прокорм сім'ї в валюті виходить значно більше. 400-500 баксів треба на місяць щоб тільки пожрати усім.
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Zebra
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:43
Прохожий написав: reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать
. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие
. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
увы нам не понять глубины ваших глубин...
Если деньги не нужны сейчас или в ближайшие несколько лет, то не продавать. Т. е. не нужно паниковать и сбрасывать, если нет планов на деньги.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:54
beee написав:
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн
.
Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир.
В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:56
reus написав: Прохожий написав: reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать
. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие
. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
увы нам не понять глубины ваших глубин...
Если деньги не нужны сейчас или в ближайшие несколько лет, то не продавать. Т. е. не нужно паниковать и сбрасывать, если нет планов на деньги.
сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве
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Zebra
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:58
Прохожий написав: reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать
. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие
. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
увы нам не понять глубины ваших глубин...
Что смущает? Реус абсолютно верно же пишет. Если деньги в обозримом будущем не нужны, то сидите и ждите лет 10. Если нужны будут в ближайшие 3-4 года, то продавайте сейчас
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:01
Zebra написав:
сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве
Если бы Эйрмакс находился бы в Украине, то он бы тебя обнял
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Damien
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:06
Zebra написав:
сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве
Не самое плохое решение. Возможно сейчас окно возможностей, не всегда так будет.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:06
Damien написав: Zebra написав:
сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве
Если бы Эйрмакс находился бы в Украине, то он бы тебя обнял
На его Квіточку я не посягаю, но в эконом-сегменте выбора полно.
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Zebra
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:13
beee написав:
Основная масса инвесторов первички - перекупы.
Так чьи это проблемы?
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Ромасик
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