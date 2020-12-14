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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10759107601076110762
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:14

  Zebra написав:сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве

Мо во Львове?
Или скидывать во Львове? Тихонько потирает руки Долярчик.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:20

  reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:23

  Zebra написав:сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве

Zebra - ты за последний год (за последний ли ?) стал АнтиМайдасом

  • Сидеть в осажденном городе. За водой ходить на речку. Гордится этим
  • Камлать о том, как РФ ракетами уничтожит Украину.
  • Камлать о том, как сотни ракет уничтожат Киев.
  • Собираться переехать в Канаду
  • Скидывать в регионе и ... переезжать в Киев
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 22 лют, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:23

  Zebra написав:Кстати, покупатель передумал, и задаток в 200 баксов просил вернуть, мол погарячился, я ему предложил еще -5% и на сделке сошлись. С 4 марта буду ездить на просмотры в Киеве с женой.

И шо, таки много было желающих, долго квартирка была в экспозиции?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:28

  airmax78 написав:
  reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост.

Ссылку в студию, где я призывал! Я всего лишь обозначил свое мнение, что у вас хотелка неадекватная. Вам конечно, сложно в это поверить, но ваша квиточка даже за 50% от вашей хотелки мало кого будет интересовать сейчас. И я не удивлюсь, если не сможете продать с таким дисконтом. Мне сейчас попадаются интересные варианты, с дисконтом -40% от 2021 года, но я себя держу в руках и сдерживаю, здравый смысл мне подсказывает, что еще рано. Ваша квиточка с таким ценником, давно вне игры.
Востаннє редагувалось reus в Сер 22 лют, 2023 20:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:34

  beee написав:
Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.

запомнітє єтот твіт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:41

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост.

Ссылку в студию, где я призывал! Я всего лишь обозначил свое мнение, что у вас хотелка неадекватная. Вам конечно, сложно в это поверить, но ваша квиточка даже за 50% от вашей хотелки мало кого будет интересовать сейчас. И я не удивлюсь, если не сможете продать с таким дисконтом.

В каждом втором посте вы мне напоминаете сколько уже потеряла в цене квитка и сколько еще потеряет если я не поспешу. Я каждый раз вам отвечаю что не продаю, а вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.
airmax78
 
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  #<1 ... 10759107601076110762
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