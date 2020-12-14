Додано: Сер 22 лют, 2023 20:28

airmax78 написав: reus написав: Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы. Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.

Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост. Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост.

Ссылку в студию, где я призывал! Я всего лишь обозначил свое мнение, что у вас хотелка неадекватная. Вам конечно, сложно в это поверить, но ваша квиточка даже за 50% от вашей хотелки мало кого будет интересовать сейчас. И я не удивлюсь, если не сможете продать с таким дисконтом. Мне сейчас попадаются интересные варианты, с дисконтом -40% от 2021 года, но я себя держу в руках и сдерживаю, здравый смысл мне подсказывает, что еще рано. Ваша квиточка с таким ценником, давно вне игры.