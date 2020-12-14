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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:14
Zebra написав:
сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве
Мо во Львове?
Или скидывать во Львове? Тихонько потирает руки Долярчик.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:20
reus написав:
Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:23
Zebra
Zebra написав:
сейчас момент cкидывать в регионах и брать в Киеве
- ты за последний год (за последний ли ?) стал АнтиМайдасом
- Сидеть в осажденном городе. За водой ходить на речку. Гордится этим
- Камлать о том, как РФ ракетами уничтожит Украину.
- Камлать о том, как сотни ракет уничтожат Киев.
- Собираться переехать в Канаду
- Скидывать в регионе и ... переезжать в Киев
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 22 лют, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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pesikot
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:23
Zebra написав:
Кстати, покупатель передумал, и задаток в 200 баксов просил вернуть, мол погарячился, я ему предложил еще -5% и на сделке сошлись. С 4 марта буду ездить на просмотры в Киеве с женой.
И шо, таки много было желающих, долго квартирка была в экспозиции?
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Natt
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:28
airmax78 написав: reus написав:
Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост.
Ссылку в студию, где я призывал! Я всего лишь обозначил свое мнение, что у вас хотелка неадекватная. Вам конечно, сложно в это поверить, но ваша квиточка даже за 50% от вашей хотелки мало кого будет интересовать сейчас. И я не удивлюсь, если не сможете продать с таким дисконтом. Мне сейчас попадаются интересные варианты, с дисконтом -40% от 2021 года, но я себя держу в руках и сдерживаю, здравый смысл мне подсказывает, что еще рано. Ваша квиточка с таким ценником, давно вне игры.
Востаннє редагувалось reus
в Сер 22 лют, 2023 20:38, всього редагувалось 2 разів.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:34
beee написав:
Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.
запомнітє єтот твіт
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flyman
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:41
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Я никого не призываю продавать! Более того, если есть возможность, то нужно подождать. Продажа, только если нужны срочно деньги или нужны будут в ближайшие годы. Т. к. потом продать дороже или хотя бы по той же цене, которая сейчас, шансы небольшие. Рынок восстановится, но не в ближайшие годы.
Вообще-то Вы меня призываете продавать через каждый пост.
Ссылку в студию, где я призывал! Я всего лишь обозначил свое мнение, что у вас хотелка неадекватная. Вам конечно, сложно в это поверить, но ваша квиточка даже за 50% от вашей хотелки мало кого будет интересовать сейчас. И я не удивлюсь, если не сможете продать с таким дисконтом.
В каждом втором посте вы мне напоминаете сколько уже потеряла в цене квитка и сколько еще потеряет если я не поспешу. Я каждый раз вам отвечаю что не продаю, а вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:50
airmax78 написав:
В каждом втором посте вы мне напоминаете сколько уже потеряла в цене квитка и сколько еще потеряет если я не поспешу.
Я каждый раз вам отвечаю что не продаю, а вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.
Да, ваша квиточка теряет в цене, как и вся недвижимость Киева. Но я Вас не призывал продавать, если вам не нужны деньги в ближайшие годы. Пожалуйста, подкрепите свои слова ссылкой иначе это выглядит, как ваша фантазия. Впрочем, не удивительно, вы мастер на фантазии. У вас была возможность продать летом вашу квиточку с минимальным дисконтом, но поезд давно ушел, следующий ожидается лет через 10.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:48
reus написав: airmax78 написав:
В каждом втором посте вы мне напоминаете сколько уже потеряла в цене квитка и сколько еще потеряет если я не поспешу.
Я каждый раз вам отвечаю что не продаю, а вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.
Да, ваша квиточка теряет в цене, как и вся недвижимость Киева. Но я Вас не призывал продавать, если вам не нужны деньги в ближайшие годы. Пожалуйста, подкрепите свои слова ссылкой иначе это выглядит, как ваша фантазия. Впрочем, не удивительно, вы мастер на фантазии. У вас была возможность продать летом вашу квиточку с минимальным дисконтом, но поезд давно ушел, следующий ожидается лет через 10.
И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет по окончании войны.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:02
airmax78 написав:
И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет
по окончании войны.
То есть пожить в квиточке вы собираетесь максимум три года? А до этого будете продолжать ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку?
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fler
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