Додано: Сер 22 лют, 2023 22:03

pesikot написав: [*]Скидывать в регионе и ... переезжать в Киев[/list] [*]Скидывать в регионе и ... переезжать в Киев[/list]

Я не собираюсь пока переезжать в Киев, я увидел что цены на Чернигов не так сильно просели как на Киев, поэтому решил чуток ниже рынка быстрее продать лишние квадратные метры и перелить их в киевские, а что в итоге получится буду смотреть (более того, за тот десяток лет, что владел этими метрами, они к киевскому бетону подорожали почти в 2 раза). Вообще план был биткоин купить по 16-18к, и потом в Канаду, но пока ждал покупателя чтоб оформить сделку, цена на биток улетела.Вот человек вообще огонь. Продал киевскую квартиру и порше с дисконтами.