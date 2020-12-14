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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 22:03
pesikot написав:
[*]Скидывать в регионе и ... переезжать в Киев[/list]
Я не собираюсь пока переезжать в Киев, я увидел что цены на Чернигов не так сильно просели как на Киев, поэтому решил чуток ниже рынка быстрее продать лишние квадратные метры и перелить их в киевские, а что в итоге получится буду смотреть (более того, за тот десяток лет, что владел этими метрами, они к киевскому бетону подорожали почти в 2 раза). Вообще план был биткоин купить по 16-18к, и потом в Канаду, но пока ждал покупателя чтоб оформить сделку, цена на биток улетела.
Вот человек вообще огонь. Продал киевскую квартиру и порше с дисконтами.
Востаннє редагувалось Zebra
в Сер 22 лют, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:07
airmax78 написав:
И отлично. Мне не нужны сейчас деньги.
Шлите мне
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:10
fler написав: airmax78 написав:
И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет
по окончании войны.
То есть пожить в квиточке вы собираетесь максимум три года? А до этого будете продолжать ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку?
Там аренда машиномест приносит в 4 раза больше чем вся коммуналка. Поэтому я могу ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку сколько угодно долго безболезненно.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:24
airmax78 написав: fler написав:
То есть пожить в квиточке вы собираетесь максимум три года? А до этого будете продолжать ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку?
Там аренда машиномест приносит в 4 раза больше чем вся коммуналка. Поэтому я могу ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку сколько угодно долго безболезненно.
В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))
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fler
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:38
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
В каждом втором посте вы мне напоминаете сколько уже потеряла в цене квитка и сколько еще потеряет если я не поспешу.
Я каждый раз вам отвечаю что не продаю, а вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.
Да, ваша квиточка теряет в цене, как и вся недвижимость Киева. Но я Вас не призывал продавать, если вам не нужны деньги в ближайшие годы. Пожалуйста, подкрепите свои слова ссылкой иначе это выглядит, как ваша фантазия. Впрочем, не удивительно, вы мастер на фантазии. У вас была возможность продать летом вашу квиточку с минимальным дисконтом, но поезд давно ушел, следующий ожидается лет через 10.
И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет по окончании войны.
Никто не знает, сколько будет длиться война. Байден сказал, что война надолго. Я ему верю. Поэтому даже по вашим прогнозам +-10 лет выходит.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:43
fler написав:
В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))
Зачем продавать, если Макс собирается вернуться через 10 лет, как раз и цена восстановится на квиточку. Думаю, вряд ли приказ ему будет отдан раньше.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:13
reus написав: fler написав:
В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))
Зачем продавать, если Макс собирается вернуться через 10 лет, как раз и цена восстановится на квиточку. Думаю, вряд ли приказ ему будет отдан раньше.
Наказ вже на підпису.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:22
airmax78 написав:
Наказ вже на підпису.
Я прямо розгублений, навіть і не знаю що сказати. Залишається сподіватися, що бюрократи не затримають процедуру на невизначений час.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:55
reus написав: airmax78 написав:
Наказ вже на підпису.
Я прямо розгублений, навіть і не знаю що сказати. Залишається сподіватися, що бюрократи не затримають процедуру на невизначений час.
Готуйте квіти та паляницю.
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