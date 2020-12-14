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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 22:10
fler написав: airmax78 написав:
И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет
по окончании войны.
То есть пожить в квиточке вы собираетесь максимум три года? А до этого будете продолжать ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку?
Там аренда машиномест приносит в 4 раза больше чем вся коммуналка. Поэтому я могу ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку сколько угодно долго безболезненно.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:24
airmax78 написав: fler написав:
То есть пожить в квиточке вы собираетесь максимум три года? А до этого будете продолжать ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку?
Там аренда машиномест приносит в 4 раза больше чем вся коммуналка. Поэтому я могу ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку сколько угодно долго безболезненно.
В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))
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fler
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:38
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
В каждом втором посте вы мне напоминаете сколько уже потеряла в цене квитка и сколько еще потеряет если я не поспешу.
Я каждый раз вам отвечаю что не продаю, а вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.
Да, ваша квиточка теряет в цене, как и вся недвижимость Киева. Но я Вас не призывал продавать, если вам не нужны деньги в ближайшие годы. Пожалуйста, подкрепите свои слова ссылкой иначе это выглядит, как ваша фантазия. Впрочем, не удивительно, вы мастер на фантазии. У вас была возможность продать летом вашу квиточку с минимальным дисконтом, но поезд давно ушел, следующий ожидается лет через 10.
И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет по окончании войны.
Никто не знает, сколько будет длиться война. Байден сказал, что война надолго. Я ему верю. Поэтому даже по вашим прогнозам +-10 лет выходит.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:43
fler написав:
В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))
Зачем продавать, если Макс собирается вернуться через 10 лет, как раз и цена восстановится на квиточку. Думаю, вряд ли приказ ему будет отдан раньше.
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reus
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:13
reus написав: fler написав:
В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))
Зачем продавать, если Макс собирается вернуться через 10 лет, как раз и цена восстановится на квиточку. Думаю, вряд ли приказ ему будет отдан раньше.
Наказ вже на підпису.
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airmax78
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:22
airmax78 написав:
Наказ вже на підпису.
Я прямо розгублений, навіть і не знаю що сказати. Залишається сподіватися, що бюрократи не затримають процедуру на невизначений час.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:55
reus написав: airmax78 написав:
Наказ вже на підпису.
Я прямо розгублений, навіть і не знаю що сказати. Залишається сподіватися, що бюрократи не затримають процедуру на невизначений час.
Готуйте квіти та паляницю.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 00:27
striped написав:[b]Попробую еще раз написать - потрут - больше не буду - устал
[/b].
Нужно поздравить Бараку с признанием его метрики - уже массово на него ссылаются. Предлагаю не останавливаться и каким-то волшебным образом допилить в Бомбер и цены сделок, как инструмент, давно доступный на болотах. Чтобы местные риелторы наконец-то встали и пошли-нашли себе работу, а не скучали на ветке, как вороны "доррррожай, дорррожай!"
о, спасибо, приятно слышать, что наша работа приносит кому-то пользу.
по поводу выделенного...
раз в год, просматривая наш беклог (список задач/идей) ловлю себя на мысли, что неплохо было бы прикрутить на бомбере такой себе форум
с блекджеком и шлюхами
где, условно говоря, не тёрли за "неправильную точку зрения".
по ценам сделок - как только они появятся где-то в реестрах (а кстати, оно уже есть в реестрах, просто закрыто), так сразу оно появится не только у нас, а и на других сайтах. Но махлевать открытыми ценами сделок эти сайты всё равно будут
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baraka
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Додано: Чет 23 лют, 2023 02:43
Прохожий написав: Zebra написав:
В 2007-2008 годах
rusramzik написав:
без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.
бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...регионы уже догнали те годы
, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.
подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
В Чернігові зараз 3к (одна к. зачинена) з ремонтом від бабушки , але з усією (якоюсь) технікою і меблями пробують здати за 2 кгрн.
А зо за доля спіткала «три богатиря» на борщагівській ?
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