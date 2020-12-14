Додано: Чет 23 лют, 2023 00:27

striped написав: [b]Попробую еще раз написать - потрут - больше не буду - устал[/b].



Нужно поздравить Бараку с признанием его метрики - уже массово на него ссылаются. Предлагаю не останавливаться и каким-то волшебным образом допилить в Бомбер и цены сделок, как инструмент, давно доступный на болотах. Чтобы местные риелторы наконец-то встали и пошли-нашли себе работу, а не скучали на ветке, как вороны "доррррожай, дорррожай!" [/b].Нужно поздравить Бараку с признанием его метрики - уже массово на него ссылаются. Предлагаю не останавливаться и каким-то волшебным образом допилить в Бомбер и цены сделок, как инструмент, давно доступный на болотах. Чтобы местные риелторы наконец-то встали и пошли-нашли себе работу, а не скучали на ветке, как вороны "доррррожай, дорррожай!"

с блекджеком и шлюхами

о, спасибо, приятно слышать, что наша работа приносит кому-то пользу.по поводу выделенного...раз в год, просматривая наш беклог (список задач/идей) ловлю себя на мысли, что неплохо было бы прикрутить на бомбере такой себе форумгде, условно говоря, не тёрли за "неправильную точку зрения".по ценам сделок - как только они появятся где-то в реестрах (а кстати, оно уже есть в реестрах, просто закрыто), так сразу оно появится не только у нас, а и на других сайтах. Но махлевать открытыми ценами сделок эти сайты всё равно будут