RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10760107611076210763
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:10

  fler написав:
  airmax78 написав:И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет по окончании войны.

То есть пожить в квиточке вы собираетесь максимум три года? А до этого будете продолжать ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку?

Там аренда машиномест приносит в 4 раза больше чем вся коммуналка. Поэтому я могу ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку сколько угодно долго безболезненно.
airmax78
 
Повідомлень: 41945
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:24

  airmax78 написав:
  fler написав:То есть пожить в квиточке вы собираетесь максимум три года? А до этого будете продолжать ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку?

Там аренда машиномест приносит в 4 раза больше чем вся коммуналка. Поэтому я могу ̶в̶ы̶б̶р̶а̶с̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ ̶н̶а̶ ̶в̶е̶т̶е̶р̶ оплачивать комуналку сколько угодно долго безболезненно.

В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))
fler
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:38

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В каждом втором посте вы мне напоминаете сколько уже потеряла в цене квитка и сколько еще потеряет если я не поспешу. Я каждый раз вам отвечаю что не продаю, а вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.

Да, ваша квиточка теряет в цене, как и вся недвижимость Киева. Но я Вас не призывал продавать, если вам не нужны деньги в ближайшие годы. Пожалуйста, подкрепите свои слова ссылкой иначе это выглядит, как ваша фантазия. Впрочем, не удивительно, вы мастер на фантазии. У вас была возможность продать летом вашу квиточку с минимальным дисконтом, но поезд давно ушел, следующий ожидается лет через 10.

И отлично. Мне не нужны сейчас деньги. Восстановление рынка до уровня 2021го года я ожидаю, самое позднее, в течение 3х лет по окончании войны.

Никто не знает, сколько будет длиться война. Байден сказал, что война надолго. Я ему верю. Поэтому даже по вашим прогнозам +-10 лет выходит.
reus
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:43

  fler написав:В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))

Зачем продавать, если Макс собирается вернуться через 10 лет, как раз и цена восстановится на квиточку. Думаю, вряд ли приказ ему будет отдан раньше.
reus
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:13

  reus написав:
  fler написав:В Вене экономить на чашке кофе, а в Киеве выбрасывать на ветер ( коммуналку). Что же тут непонятного?)))

Зачем продавать, если Макс собирается вернуться через 10 лет, как раз и цена восстановится на квиточку. Думаю, вряд ли приказ ему будет отдан раньше.

Наказ вже на підпису.
airmax78
 
Повідомлень: 41945
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:22

  airmax78 написав:Наказ вже на підпису.

Я прямо розгублений, навіть і не знаю що сказати. Залишається сподіватися, що бюрократи не затримають процедуру на невизначений час.
reus
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:55

  reus написав:
  airmax78 написав:Наказ вже на підпису.

Я прямо розгублений, навіть і не знаю що сказати. Залишається сподіватися, що бюрократи не затримають процедуру на невизначений час.

Готуйте квіти та паляницю.
airmax78
 
Повідомлень: 41945
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 00:27

  striped написав:[b]Попробую еще раз написать - потрут - больше не буду - устал[/b].

Нужно поздравить Бараку с признанием его метрики - уже массово на него ссылаются. Предлагаю не останавливаться и каким-то волшебным образом допилить в Бомбер и цены сделок, как инструмент, давно доступный на болотах. Чтобы местные риелторы наконец-то встали и пошли-нашли себе работу, а не скучали на ветке, как вороны "доррррожай, дорррожай!"


о, спасибо, приятно слышать, что наша работа приносит кому-то пользу.

по поводу выделенного...

раз в год, просматривая наш беклог (список задач/идей) ловлю себя на мысли, что неплохо было бы прикрутить на бомбере такой себе форум с блекджеком и шлюхами где, условно говоря, не тёрли за "неправильную точку зрения".

по ценам сделок - как только они появятся где-то в реестрах (а кстати, оно уже есть в реестрах, просто закрыто), так сразу оно появится не только у нас, а и на других сайтах. Но махлевать открытыми ценами сделок эти сайты всё равно будут :)
baraka
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 09.10.12
Подякував: 825 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 02:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  Zebra написав:
  rusramzik написав:без радости:- может быть и по 15-18... при "хотелки" в 20.

В 2007-2008 годах бабушатники с менее чем 70к даже не подходи. До чего Киев измельчал...
регионы уже догнали те годы, а Киев в такой заднице, да шо ж такое.

подскажите в Чернигове можно еще хоть что то найти не дороже 2куе за квадрат?
В Чернігові зараз 3к (одна к. зачинена) з ремонтом від бабушки , але з усією (якоюсь) технікою і меблями пробують здати за 2 кгрн.
А зо за доля спіткала «три богатиря» на борщагівській ?


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8619
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 04:08

  airmax78 написав:Готуйте квіти та паляницю.


у нас мобилизация. Я учится убивать. Я хочу твоей крови в твоей квартире :lol:

кому что.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4734
З нами з: 22.12.16
Подякував: 369 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10760107611076210763
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23602 15906939
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лют, 2023 09:56
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1177 5242274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:41
Minnie Mouse
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (211)
23.02.2023 04:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron