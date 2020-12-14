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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лют, 2023 09:42
Hotab написав:
А зо за доля спіткала «три богатиря» на борщагівській ?
95% готовности мертво стоят с 2007го
если не ошибаюсь всплыла нерешаемая проблема с подключением коммуникаций...
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim