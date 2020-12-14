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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лют, 2023 09:42
Hotab написав:
А зо за доля спіткала «три богатиря» на борщагівській ?
95% готовности мертво стоят с 2007го
если не ошибаюсь всплыла нерешаемая проблема с подключением коммуникаций...
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:59
striped написав: baraka написав:
по ценам сделок - как только они появятся где-то в реестрах (а кстати, оно уже есть в реестрах, просто закрыто), так сразу оно появится не только у нас, а и на других сайтах. Но махлевать открытыми ценами сделок эти сайты всё равно будут
Судьбу ЛУНа мы наблюдаем в режиме реального времени. И не только ЛУНа
Потому судьба проекта зависит от задач - есть задача продаться - значит будет как у всех, только с разной анимацией. И одинаковой средней вовлеченностью посетителей.
А вот если есть задача обеспечить реальную аналитику по рынку, то это уже будет эксклюзив, про который рылы будут вспоминать когда удобно, а банки - всегда, потому что на этой информации можно гибкие финмодели для ипотеки строить, что необанкам было бы интересно. И, по идее, именно какой-то прогрессивный банк и мог бы выступить инвестором такой разработки, получая выгоду не от банальной манипуляций с цифрами, а от количества ипотечных договоров.
Обычным людям от этого тоже будет польза - архив цен сделок по дому, ЖК, локации позволит адекватному продавцу выставить цену для продать, а не похвастаться, что уменьшит время экспозиции, а условному Сержику - уменьшит время жилья в аренде. Вин-вин.
Гарна ідея! Якщо діджитал банки долучаться до іпотеки в Україні і почнуть видавати мортгейджи не за 2 місяці розгляди по краплі, а хоча б за тиждень і масово, то нехай навіть користиються бомбером для оцінки нерухомості.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:48
airmax78 написав:
Гарна ідея! Якщо діджитал банки долучаться до іпотеки в Україні і почнуть видавати мортгейджи не за 2 місяці розгляди по краплі
В 2021 році розгляд менше тижня разом оцінкою
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:52
Faceless написав: airmax78 написав:
Гарна ідея! Якщо діджитал банки долучаться до іпотеки в Україні і почнуть видавати мортгейджи не за 2 місяці розгляди по краплі
В 2021 році розгляд менше тижня разом оцінкою
Тоді у д-банків небагато шансів на конкуренцію, хіба що вони автоматизують процес сбора документів і клієнту не потрібно буде сбирати купу паперів - аплікуха буде отримувати їх сама з різних реєстрів.
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