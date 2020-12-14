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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10761107621076310764
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:А зо за доля спіткала «три богатиря» на борщагівській ?

95% готовности мертво стоят с 2007го
если не ошибаюсь всплыла нерешаемая проблема с подключением коммуникаций...
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:59

  striped написав:
  baraka написав:
по ценам сделок - как только они появятся где-то в реестрах (а кстати, оно уже есть в реестрах, просто закрыто), так сразу оно появится не только у нас, а и на других сайтах. Но махлевать открытыми ценами сделок эти сайты всё равно будут :)


Судьбу ЛУНа мы наблюдаем в режиме реального времени. И не только ЛУНа ;) Потому судьба проекта зависит от задач - есть задача продаться - значит будет как у всех, только с разной анимацией. И одинаковой средней вовлеченностью посетителей.

А вот если есть задача обеспечить реальную аналитику по рынку, то это уже будет эксклюзив, про который рылы будут вспоминать когда удобно, а банки - всегда, потому что на этой информации можно гибкие финмодели для ипотеки строить, что необанкам было бы интересно. И, по идее, именно какой-то прогрессивный банк и мог бы выступить инвестором такой разработки, получая выгоду не от банальной манипуляций с цифрами, а от количества ипотечных договоров.

Обычным людям от этого тоже будет польза - архив цен сделок по дому, ЖК, локации позволит адекватному продавцу выставить цену для продать, а не похвастаться, что уменьшит время экспозиции, а условному Сержику - уменьшит время жилья в аренде. Вин-вин.

Гарна ідея! Якщо діджитал банки долучаться до іпотеки в Україні і почнуть видавати мортгейджи не за 2 місяці розгляди по краплі, а хоча б за тиждень і масово, то нехай навіть користиються бомбером для оцінки нерухомості.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Гарна ідея! Якщо діджитал банки долучаться до іпотеки в Україні і почнуть видавати мортгейджи не за 2 місяці розгляди по краплі

В 2021 році розгляд менше тижня разом оцінкою
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:52

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Гарна ідея! Якщо діджитал банки долучаться до іпотеки в Україні і почнуть видавати мортгейджи не за 2 місяці розгляди по краплі

В 2021 році розгляд менше тижня разом оцінкою

Тоді у д-банків небагато шансів на конкуренцію, хіба що вони автоматизують процес сбора документів і клієнту не потрібно буде сбирати купу паперів - аплікуха буде отримувати їх сама з різних реєстрів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:34

  Прохожий написав:
  Hotab написав:А зо за доля спіткала «три богатиря» на борщагівській ?

95% готовности мертво стоят с 2007го
если не ошибаюсь всплыла нерешаемая проблема с подключением коммуникаций...


Якщо стисло - там криза довіри між інвесторами та наче пороблено, подробиці - https://mind.ua/openmind/20232713-saga- ... dobudovami
З того що пам'ятаю в схожих ситуаціях це ЖК Фундуклєєвський якось ще зібралися інвестори і добудували, ну і КГС майже готовий Укрбуд встиг потянути, все інше дуже тяжко - Еврика-патріотика - меморандуми на 2030 рік бачив (
kitco
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:вы как испорченный GPTChat снова пишете мне то же самое. И так изо дня в день.

Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Я, як штучний інтелект, не можу передбачити майбутніх подій з точністю. Однак, наразі на ринку нерухомості в Києві спостерігається певне зниження цін на житло. Це може бути пов'язано з кількома факторами, такими як економічна ситуація в країні, спад інтересу до інвестицій в нерухомість та збільшення пропозиції на ринку житла.

Однак, слід зазначити, що ринок нерухомості є досить непередбачуваним, і ціни можуть змінюватися від різних чинників. Якщо ви плануєте купити житло в Києві, я раджу ретельно дослідити ринок та розглянути всі фактори, що можуть вплинути на ціни, перед тим, як приймати рішення.

Шо не ясно? КРЖН вниз разом з квіткою.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  beee написав:
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.

Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.

Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир.
В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
Я не аналитик. И не финансист.
Я пишу о своём опыте.
Если бы здесь писали реальный опыт, а не теорию обрушения, то я бы заработал условно не миллион, а два.

Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара
Так у меня было всегда, осн.маркеры спроса: сезонные - осень, весна; курсовые: падение курса долл и прочие.

Это же подтверждали в Ковальской, столице и в буд дев-нт
Востаннє редагувалось beee в Чет 23 лют, 2023 13:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:43

  beee написав:
Damien написав:
  beee написав:
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.

Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.

Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир.
В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
Я не аналитик. И не финансист.
Я пишу о своём опыте.
Если бы здесь писали реальный опыт, а не теорию обрушения, то я бы заработал условно не миллион, а два.

Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт.
Так у меня было всегда, осн.маркеры спроса: сезонные - осень, весна; курсовые: падение курса долл и прочие.

Это же подтверждали в Ковальской, столице и в буд дев-нт

При падении курса с 40 до 37 вторичка немного оживится, первичка станет еще печальнее. Судя по тексту в первом сообщении - речь шла о первичке
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

При состоявшемся факте, когда уже упал, да. Согласен
beee
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