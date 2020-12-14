striped написав:

baraka написав:

по ценам сделок - как только они появятся где-то в реестрах (а кстати, оно уже есть в реестрах, просто закрыто), так сразу оно появится не только у нас, а и на других сайтах. Но махлевать открытыми ценами сделок эти сайты всё равно будут по ценам сделок - как только они появятся где-то в реестрах (а кстати, оно уже есть в реестрах, просто закрыто), так сразу оно появится не только у нас, а и на других сайтах. Но махлевать открытыми ценами сделок эти сайты всё равно будут

Судьбу ЛУНа мы наблюдаем в режиме реального времени. И не только ЛУНаПотому судьба проекта зависит от задач - есть задача продаться - значит будет как у всех, только с разной анимацией. И одинаковой средней вовлеченностью посетителей.А вот если есть задача обеспечить реальную аналитику по рынку, то это уже будет эксклюзив, про который рылы будут вспоминать когда удобно, а банки - всегда, потому что на этой информации можно гибкие финмодели для ипотеки строить, что необанкам было бы интересно. И, по идее, именно какой-то прогрессивный банк и мог бы выступить инвестором такой разработки, получая выгоду не от банальной манипуляций с цифрами, а от количества ипотечных договоров.Обычным людям от этого тоже будет польза - архив цен сделок по дому, ЖК, локации позволит адекватному продавцу выставить цену для продать, а не похвастаться, что уменьшит время экспозиции, а условному Сержику - уменьшит время жилья в аренде. Вин-вин.