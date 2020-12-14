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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39
foxluck написав: BIGor написав:
Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.
Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07
airmax78 написав: foxluck написав: BIGor написав:
Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.
Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
Да он бы сломался, почитав тут некоторых.
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