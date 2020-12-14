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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10762107631076410765
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39

  foxluck написав:
  BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.

Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.

Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.

Да он бы сломался, почитав тут некоторых.
vitaliian
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