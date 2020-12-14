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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39
foxluck написав: BIGor написав:
Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.
Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07
airmax78 написав: foxluck написав: BIGor написав:
Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.
Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
Да он бы сломался, почитав тут некоторых.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:23
airmax78 написав: foxluck написав: BIGor написав:
Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.
Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
Згоден, віртуальна реальність - це ваше. Реальна ситуація і ціни на КРЖН вам не цікаві тому, що визнати втрати здатні "не только лишь все"(с)
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:58
beee написав: Damien написав: beee написав:
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн
.
Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир.
В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
Я не аналитик. И не финансист.
Я пишу о своём опыте.
Если бы здесь писали реальный опыт, а не теорию обрушения, то я бы заработал условно не миллион, а два.
Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара
Так у меня было всегда, осн.маркеры спроса: сезонные - осень, весна; курсовые: падение курса долл и прочие.
Это же подтверждали в Ковальской, столице и в буд дев-нт
Это было верно в относительно спокойные годы, когда будущее казалось предсказуемым.
Панекеры, которые хотят скинуть дешевеющий доллар, вряд ли зинтересуются недвижкой в воюющей стране с туманными перспективами, особенно еще и недостроенной недвижкой...
ИМХО, покупать сейчас будут или те, кому некуда деваться и нужно жилье здесь и сейчас (срос рано или поздно упрется в их платежеспособность), или обмены внутри страны (тут не важна особо стоимость, важна пропорция), или не перспективу, но с хорошим дисконтом (то есть цена в валюте где-то на уровне 2015-2016 года).
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:17
beee написав:
Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара
Представляю как условньій Сержик которій скирдовал 15 лет 100 куе бежит в ОП покупать по любой цене потому что вчера долар упал на 30 коп
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