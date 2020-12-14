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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10762107631076410765
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39

  foxluck написав:
  BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.

Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.

Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.

Да он бы сломался, почитав тут некоторых.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:23

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.

Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.

Згоден, віртуальна реальність - це ваше. Реальна ситуація і ціни на КРЖН вам не цікаві тому, що визнати втрати здатні "не только лишь все"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:58

  beee написав:
Damien написав:
  beee написав:
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.

Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.

Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир.
В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
Я не аналитик. И не финансист.
Я пишу о своём опыте.
Если бы здесь писали реальный опыт, а не теорию обрушения, то я бы заработал условно не миллион, а два.
Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара
Так у меня было всегда, осн.маркеры спроса: сезонные - осень, весна; курсовые: падение курса долл и прочие.
Это же подтверждали в Ковальской, столице и в буд дев-нт

Это было верно в относительно спокойные годы, когда будущее казалось предсказуемым.
Паникеры, которые хотят скинуть дешевеющий доллар, вряд ли зинтересуются недвижкой в воюющей стране с туманными перспективами, особенно еще и недостроенной недвижкой...
ИМХО, покупать сейчас будут или те, кому некуда деваться и нужно жилье здесь и сейчас (срос рано или поздно упрется в их платежеспособность), или обмены внутри страны (тут не важна особо стоимость, важна пропорция), или не перспективу, но с хорошим дисконтом (то есть цена в валюте где-то на уровне 2015-2016 года).
Востаннє редагувалось Илата Наволач в Чет 23 лют, 2023 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара

Представляю как условньій Сержик которій скирдовал 15 лет 100 куе бежит в ОП покупать по любой цене потому что вчера долар упал на 30 коп :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:54

  BIGor написав:
  beee написав:Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара

Представляю как условньій Сержик которій скирдовал 15 лет 100 куе бежит в ОП покупать по любой цене потому что вчера долар упал на 30 коп :mrgreen:

Серж сделал это в декабре 2021 на росте курса. А на падении - так тут и сам бог велел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:54

Илата Наволач
Только в отличии от 15года на вторичку не будет давить первичка, особенно дармовая котлованно-заборная, которую начали резко много строить из гуано и веток люди на зарплате 300уе ибо валить в Европы тогда ещё прочухали не только лишь все
Кстати рядом со мной есть памятник такой жадности застройщика(Дельмар), где вместо 10-12 этажей вылили 25, и потом колонны 200х200 на уровне 2-3го этажей обвязывали уголком и полосой, чтоб прелесть "па700" вместо 1500-2000 при Юще не рухнула от лишнего блока газобетона
А цена вторички это продукт непротивления сторон и тут на всякий выпад что "Ваше омно по такой цене никому нах не нужно" найдётся указатель куда идти и искать идеальный плинтус на шару
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Кстати рядом со мной есть памятник такой жадности застройщика(Дельмар), где вместо 10-12 этажей вылили 25, и потом колонны 200х200 на уровне 2-3го этажей обвязывали уголком и полосой, чтоб прелесть "па700" вместо 1500-2000 при Юще не рухнула от лишнего блока газобетона

"все просто"(с)
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