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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10762107631076410765
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:23

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"

Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.

Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.

Згоден, віртуальна реальність - це ваше. Реальна ситуація і ціни на КРЖН вам не цікаві тому, що визнати втрати здатні "не только лишь все"(с)
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:58

  beee написав:
Damien написав:
  beee написав:
Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.

Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.

Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир.
В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
Я не аналитик. И не финансист.
Я пишу о своём опыте.
Если бы здесь писали реальный опыт, а не теорию обрушения, то я бы заработал условно не миллион, а два.
Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара
Так у меня было всегда, осн.маркеры спроса: сезонные - осень, весна; курсовые: падение курса долл и прочие.
Это же подтверждали в Ковальской, столице и в буд дев-нт

Это было верно в относительно спокойные годы, когда будущее казалось предсказуемым.
Паникеры, которые хотят скинуть дешевеющий доллар, вряд ли зинтересуются недвижкой в воюющей стране с туманными перспективами, особенно еще и недостроенной недвижкой...
ИМХО, покупать сейчас будут или те, кому некуда деваться и нужно жилье здесь и сейчас (срос рано или поздно упрется в их платежеспособность), или обмены внутри страны (тут не важна особо стоимость, важна пропорция), или не перспективу, но с хорошим дисконтом (то есть цена в валюте где-то на уровне 2015-2016 года).
Востаннє редагувалось Илата Наволач в Чет 23 лют, 2023 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара

Представляю как условньій Сержик которій скирдовал 15 лет 100 куе бежит в ОП покупать по любой цене потому что вчера долар упал на 30 коп :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:54

  BIGor написав:
  beee написав:Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара

Представляю как условньій Сержик которій скирдовал 15 лет 100 куе бежит в ОП покупать по любой цене потому что вчера долар упал на 30 коп :mrgreen:

Серж сделал это в декабре 2021 на росте курса. А на падении - так тут и сам бог велел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:54

Илата Наволач
Только в отличии от 15года на вторичку не будет давить первичка, особенно дармовая котлованно-заборная, которую начали резко много строить из гуано и веток люди на зарплате 300уе ибо валить в Европы тогда ещё прочухали не только лишь все
Кстати рядом со мной есть памятник такой жадности застройщика(Дельмар), где вместо 10-12 этажей вылили 25, и потом колонны 200х200 на уровне 2-3го этажей обвязывали уголком и полосой, чтоб прелесть "па700" вместо 1500-2000 при Юще не рухнула от лишнего блока газобетона
А цена вторички это продукт непротивления сторон и тут на всякий выпад что "Ваше омно по такой цене никому нах не нужно" найдётся указатель куда идти и искать идеальный плинтус на шару
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Кстати рядом со мной есть памятник такой жадности застройщика(Дельмар), где вместо 10-12 этажей вылили 25, и потом колонны 200х200 на уровне 2-3го этажей обвязывали уголком и полосой, чтоб прелесть "па700" вместо 1500-2000 при Юще не рухнула от лишнего блока газобетона

"все просто"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:50

  Илата Наволач написав:ИМХО, покупать сейчас будут или те, кому некуда деваться и нужно жилье здесь и сейчас (срос рано или поздно упрется в их платежеспособность)


Це дуже гарний тезис. Мені здається, що тепер і зараз може бути потрібен лікар при зубному болі, або хліб, коли голодний, або диван, коли зморений.

А от так, щоб йшов, йшов - і ба-бах - зрозумів, що нема далі можливості йти, до землі тягне, якщо не купити 50-100 кв. м бетону в наступну годину, краще на КРЖН, краще з сучасними МОПами після 2015 р., то такого не розумію )
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:27

  reus написав:
  airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю

У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.


хлопці може досить? як не заайду на форум, так два папуги одне і те сами чирикають ну
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:21

  trololo написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В мене стабільна ціна - я не спекулюю нерухомістю, більш того - нічого не продаю

У вас ціна - стабільно неадекватна щодо реалій РН. Не продаєте, тому, що ніхто не купить.


хлопці може досить? як не заайду на форум, так два папуги одне і те сами чирикають ну

За відсутності позитивних новин для КРЖН, нема іншої можливості, ніж квітка та те, що з цього випливає, або точніше не випливає, щоб підтримувати тред в топі )
adeges
 
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