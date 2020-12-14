Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Ось відповідь АІ на питання "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
Майте на увазіб що ChatGPT не має в базі даних інформації про події після 2021 року і не знає про війну.
Та ні, не може бути. Він же постійно накопичує знання. Та його вже стільки мільйонів разів запитали про війну, що навіть якщо й не знав - то вже дізнався. Просто Чат ГПТ такий обережний в прогнозах, на відміну від багатьох форумчан, тому що це хоча й штучний, але все ж таки інтелект.
Згоден, віртуальна реальність - це ваше. Реальна ситуація і ціни на КРЖН вам не цікаві тому, що визнати втрати здатні "не только лишь все"(с)
beee написав: Стройки заморозились не естественными экономическими факторами из-за обнищания, а грубо, реальным форс мажором.
Я сейчас посмотрю, как не будет спроса, когда доллар упадёт до 37 грн.
Вот прямо чувствуется многолетний опыт в покупке и продаже квартир. В реальности - чем ниже курс, тем хуже продажи первички. При уменьшении курса с 40 до 37, затухнут и те единичные продажи, которые были.
Я не аналитик. И не финансист. Я пишу о своём опыте. Если бы здесь писали реальный опыт, а не теорию обрушения, то я бы заработал условно не миллион, а два. Лично из моей скромной практики при падении курса доллара, спрос растёт, люди быстрее пытаются избавиться от дешевеющего доллара Так у меня было всегда, осн.маркеры спроса: сезонные - осень, весна; курсовые: падение курса долл и прочие. Это же подтверждали в Ковальской, столице и в буд дев-нт
Это было верно в относительно спокойные годы, когда будущее казалось предсказуемым. Паникеры, которые хотят скинуть дешевеющий доллар, вряд ли зинтересуются недвижкой в воюющей стране с туманными перспективами, особенно еще и недостроенной недвижкой... ИМХО, покупать сейчас будут или те, кому некуда деваться и нужно жилье здесь и сейчас (срос рано или поздно упрется в их платежеспособность), или обмены внутри страны (тут не важна особо стоимость, важна пропорция), или не перспективу, но с хорошим дисконтом (то есть цена в валюте где-то на уровне 2015-2016 года).
Востаннє редагувалось Илата Наволач в Чет 23 лют, 2023 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Илата Наволач Только в отличии от 15года на вторичку не будет давить первичка, особенно дармовая котлованно-заборная, которую начали резко много строить из гуано и веток люди на зарплате 300уе ибо валить в Европы тогда ещё прочухали не только лишь все Кстати рядом со мной есть памятник такой жадности застройщика(Дельмар), где вместо 10-12 этажей вылили 25, и потом колонны 200х200 на уровне 2-3го этажей обвязывали уголком и полосой, чтоб прелесть "па700" вместо 1500-2000 при Юще не рухнула от лишнего блока газобетона А цена вторички это продукт непротивления сторон и тут на всякий выпад что "Ваше омно по такой цене никому нах не нужно" найдётся указатель куда идти и искать идеальный плинтус на шару
барабашов написав:Кстати рядом со мной есть памятник такой жадности застройщика(Дельмар), где вместо 10-12 этажей вылили 25, и потом колонны 200х200 на уровне 2-3го этажей обвязывали уголком и полосой, чтоб прелесть "па700" вместо 1500-2000 при Юще не рухнула от лишнего блока газобетона
Илата Наволач написав:ИМХО, покупать сейчас будут или те, кому некуда деваться и нужно жилье здесь и сейчас (срос рано или поздно упрется в их платежеспособность)
Це дуже гарний тезис. Мені здається, що тепер і зараз може бути потрібен лікар при зубному болі, або хліб, коли голодний, або диван, коли зморений.
А от так, щоб йшов, йшов - і ба-бах - зрозумів, що нема далі можливості йти, до землі тягне, якщо не купити 50-100 кв. м бетону в наступну годину, краще на КРЖН, краще з сучасними МОПами після 2015 р., то такого не розумію )
За офіційними даними ООН, переважна більшість біженців і внутрішньо переміщених українців ‒ 77% і 79% відповідно ‒ хочуть колись повернутися додому. Але тільки 12% біженців та внутрішніх переселенців планують зробити це в найближчі три місяці. Ті, які планують повернутися в Україну у найближчі три місяці, є здебільшого людьми похилого віку, розлученими з сім’єю, яка перебуває в Україні. А також ті, хто стикається з проблемами інклюзії в країнах, які їх приймають. За даними НБУ, у 2022 р. банки надали 2009 іпотечних кредитів на суму 1,96 млрд. грн. Порівняно з 2021 р нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази у грошовому вимірі. https://t.me/nbu_ua/1336 У жовтні 2022 Кабмін запустив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Експерти очікують, що більшість новых кредитів у 2023 буде надано саме через неї. Партнерами програми є 5 українських банків – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк та банк "Глобус". Звідси очевидні висновки: Пропозиції вторинного житла на продаж у 2023 зростатимуть. Основна причина – немає орендарів, а витрати орендодавців на комуналку, їжу тощо ніхто не відміняв. Покупцями нерухомості у 2023 можуть стати хіба що військові або ІТ-шники чи інші високооплачувані, яким потрібно житло зараз та вони мають підтверджені доходи. Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.