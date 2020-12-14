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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10763107641076510766
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:29

  fler написав:За офіційними даними ООН, переважна більшість біженців і внутрішньо переміщених українців ‒ 77% і 79% відповідно ‒ хочуть колись повернутися додому. Але тільки 12% біженців та внутрішніх переселенців планують зробити це в найближчі три місяці. Ті, які планують повернутися в Україну у найближчі три місяці, є здебільшого людьми похилого віку, розлученими з сім’єю, яка перебуває в Україні. А також ті, хто стикається з проблемами інклюзії в країнах, які їх приймають.
За даними НБУ, у 2022 р. банки надали 2009 іпотечних кредитів на суму 1,96 млрд. грн. Порівняно з 2021 р нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази у грошовому вимірі. https://t.me/nbu_ua/1336
У жовтні 2022 Кабмін запустив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Експерти очікують, що більшість новых кредитів у 2023 буде надано саме через неї. Партнерами програми є 5 українських банків – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк та банк "Глобус".
Звідси очевидні висновки:
Пропозиції вторинного житла на продаж у 2023 зростатимуть. Основна причина – немає орендарів, а витрати орендодавців на комуналку, їжу тощо ніхто не відміняв. Покупцями нерухомості у 2023 можуть стати хіба що військові або ІТ-шники чи інші високооплачувані, яким потрібно житло зараз та вони мають підтверджені доходи. Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.

"та вони мають підтверджені доходи" - разве сейчас с этим строго? у нас пол страны всегда работало нелегально
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:33

  fler написав: Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.

Розумні люди зараз всім говорять що все впаде від 40% і більше, а самі вже рищут по ринку у пошуку об'єктів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:34

  trololo написав:
хлопці може досить? як не заайду на форум, так два папуги одне і те сами чирикають ну

Ніколи знову. Але ж Реус мене постійно провокує. А я ведусь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:41

  airmax78 написав:
  fler написав: Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.

Розумні люди зараз всім говорять що все впаде від 40% і більше, а самі вже рищут по ринку у пошуку об'єктів.

Впаде точно мінімум на 40% в доларі.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:01

  airmax78 написав:
  fler написав: Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.

Розумні люди зараз всім говорять що все впаде від 40% і більше, а самі вже рищут по ринку у пошуку об'єктів.

підтримують форму щоб бути в тонусі
flyman
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