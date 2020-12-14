Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:За офіційними даними ООН, переважна більшість біженців і внутрішньо переміщених українців ‒ 77% і 79% відповідно ‒ хочуть колись повернутися додому. Але тільки 12% біженців та внутрішніх переселенців планують зробити це в найближчі три місяці. Ті, які планують повернутися в Україну у найближчі три місяці, є здебільшого людьми похилого віку, розлученими з сім’єю, яка перебуває в Україні. А також ті, хто стикається з проблемами інклюзії в країнах, які їх приймають. За даними НБУ, у 2022 р. банки надали 2009 іпотечних кредитів на суму 1,96 млрд. грн. Порівняно з 2021 р нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази у грошовому вимірі. https://t.me/nbu_ua/1336 У жовтні 2022 Кабмін запустив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Експерти очікують, що більшість новых кредитів у 2023 буде надано саме через неї. Партнерами програми є 5 українських банків – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк та банк "Глобус". Звідси очевидні висновки: Пропозиції вторинного житла на продаж у 2023 зростатимуть. Основна причина – немає орендарів, а витрати орендодавців на комуналку, їжу тощо ніхто не відміняв. Покупцями нерухомості у 2023 можуть стати хіба що військові або ІТ-шники чи інші високооплачувані, яким потрібно житло зараз та вони мають підтверджені доходи. Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.
"та вони мають підтверджені доходи" - разве сейчас с этим строго? у нас пол страны всегда работало нелегально
fler написав: Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.
Розумні люди зараз всім говорять що все впаде від 40% і більше,а самі вже рищут по ринку у пошуку об'єктів.
Ви трішки плутаєте. Це продавці "рищуть", щоб встигнути продати, поки ще ціна не просіла більше. Не у всіх же Ван Гог, як у вас, який не втрачає у ціні На сьогодні, в мене є цікаві пропозиції, які у 2021 році були б просто неможливі, але поки що не на часі купувати.
Нехорошо вы подставляете)) Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п. Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую. Кому теперь верить?