RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10765107661076710768>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:17

  airmax78 написав:Схоже на то. Попрошу адміністрацію видалити цю зайву обліковку.

Тобто, Вашу! :D
reus
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:22

  beee написав:Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?

Я не знаю кто, кому звонил, но реальные сделки идут с существенным дисконтом.
Мне озвучили интересное предложение, что не исключаю того, что могу не устоять.
reus
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:35

  reus написав:
  beee написав:Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?

Я не знаю кто, кому звонил, но реальные сделки идут с существенным дисконтом.
Мне озвучили интересное предложение, что не исключаю того, что могу не устоять.

Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"
airmax78
 
Повідомлень: 41967
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"

Если бы вам озвучили такое предложение, то вы бы тоже задумались бы. Я не скрывал, что хочу купить, но не думал, что цены просядут так быстро.
reus
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:52

  reus написав:
  airmax78 написав:Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"

Если бы вам озвучили такое предложение, то вы бы тоже задумались бы. Я не скрывал, что хочу купить, но не думал, что цены просядут так быстро.

Так чего же вы молчите, барон?!
airmax78
 
Повідомлень: 41967
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не томите, как в "Django Unchained", где чтобы купить дешёвую рабыню, главный герой предлагает умопомрачительную сделку)
что же это за предложение
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 370
З нами з: 17.12.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:00

  beee написав:Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?

Что такое RE/MAX?
барабашов
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:04

  beee написав:Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?

Выставь автомобиль ходовой модели по нереально высокой цене на Авториа.
Он, конечно, не продастся.
Но обязательно позвонит несколько площадок с предложением помощи в продаже. Им вообще плевать на цены, расходов никаких, но не исключено, что найдется покупатель и принесет прибыль. Поэтому они и звонят всем подряд, убеждают как могут.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 974
З нами з: 28.04.20
Подякував: 737 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:06

  барабашов написав:
Что такое RE/MAX?

Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 974
З нами з: 28.04.20
Подякував: 737 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:06

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"

Если бы вам озвучили такое предложение, то вы бы тоже задумались бы. Я не скрывал, что хочу купить, но не думал, что цены просядут так быстро.

Так чего же вы молчите, барон?!

Пока думаю. Сам объект и цена ок, но в стране пока идет полномасштабная война.
Срочная продажа, цена сладкая, может, и рискну частью своего капитала.
reus
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 21.03.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10765107661076710768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23602 15916007
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лют, 2023 09:56
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 116, 117, 118
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1177 5251367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:41
Minnie Mouse
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (889)
24.02.2023 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.