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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:17
airmax78 написав:
Схоже на то. Попрошу адміністрацію видалити цю зайву обліковку.
Тобто, Вашу!
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reus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:22
beee написав:
Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?
Я не знаю кто, кому звонил, но реальные сделки идут с существенным дисконтом.
Мне озвучили интересное предложение, что не исключаю того, что могу не устоять.
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reus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:35
reus написав: beee написав:
Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?
Я не знаю кто, кому звонил, но реальные сделки идут с существенным дисконтом.
Мне озвучили интересное предложение, что не исключаю того, что могу не устоять.
Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"
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airmax78
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:40
airmax78 написав:
Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"
Если бы вам озвучили такое предложение, то вы бы тоже задумались бы. Я не скрывал, что хочу купить, но не думал, что цены просядут так быстро.
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reus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:52
reus написав: airmax78 написав:
Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"
Если бы вам озвучили такое предложение, то вы бы тоже задумались бы. Я не скрывал, что хочу купить, но не думал, что цены просядут так быстро.
Так чего же вы молчите, барон?!
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airmax78
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:53
Не томите, как в "Django Unchained", где чтобы купить дешёвую рабыню, главный герой предлагает умопомрачительную сделку)
что же это за предложение
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:00
beee написав:
Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?
Что такое RE/MAX?
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барабашов
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:04
beee написав:
Нехорошо вы подставляете))
Звонили из RE/MAX по поводу продажи, я им наныл, что смысла продавать за копейки нет, всё будет падать, мне на форуме сказали и т.п.
Там ответили, что пользуются "реальными стат.данными", а не "вбросами" и картину описали другую.
Кому теперь верить?
Выставь автомобиль ходовой модели по нереально высокой цене на Авториа.
Он, конечно, не продастся.
Но обязательно позвонит несколько площадок с предложением помощи в продаже. Им вообще плевать на цены, расходов никаких, но не исключено, что найдется покупатель и принесет прибыль. Поэтому они и звонят всем подряд, убеждают как могут.
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Damien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:06
барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.
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Damien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:06
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Не часто встретишь человека, который говорит что "не собирается ничего покупать потому что дно еще далеко" и одновременно в теме по каким ценами проходят реальные сделки и активно рассматривает варианты для покупки.
"Не слушайте что я говорю - следите за руками"
Если бы вам озвучили такое предложение, то вы бы тоже задумались бы. Я не скрывал, что хочу купить, но не думал, что цены просядут так быстро.
Так чего же вы молчите, барон?!
Пока думаю. Сам объект и цена ок, но в стране пока идет полномасштабная война.
Срочная продажа, цена сладкая, может, и рискну частью своего капитала.
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reus
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