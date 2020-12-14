|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:13
Damien написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.
Никто не знал. Я тоже)
Тут когда-то ссылку давали, где риелтор рассказывает какое оно крутое и как ему повезло устроиться в ремакс в гданьске
-
beee
-
-
- Повідомлень: 370
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23602
|15916015
|
|
|1177
|5251367
|
|
|3
|5287
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim