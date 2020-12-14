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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10765107661076710768
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  барабашов написав:
Что такое RE/MAX?

Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.

Никто не знал. Я тоже)
Тут когда-то ссылку давали, где риелтор рассказывает какое оно крутое и как ему повезло устроиться в ремакс в гданьске
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:50

  Damien написав:
  барабашов написав:
Что такое RE/MAX?

Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.

RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:54

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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А как на форум фотки заливать теперь? У меня почему-то эта функция уже давно не работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:49

  airmax78 написав:А как на форум фотки заливать теперь? У меня почему-то эта функция уже давно не работает.

Тут движок древний, как овно мамонта. Мну больше выбешивает удаление лишних цитирований бо сайт не пропускает больше трех😾🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:18

  airmax78 написав:А как на форум фотки заливать теперь? У меня почему-то эта функция уже давно не работает.

сайт ibb.co
Заливать фотки и выбирать ссылки BBCode, как-то так
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:19

Україна наразі вже має понад 150 млрд грн, які ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes.

За його словами, 17 млрд грн, які нині лежать на спецрахунку у Державному фонді ліквідації наслідків російської агресії, передало Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ці кошти були конфісковані у "дочок" російських банків – "Промінвестбанку" та "МР Банку" (колишній "Сбєрбанк").

Ще 35,5 млрд грн – прибуток Національного банку, який протягом цього року надійде до фонду.

Крім того, США нададуть $1,5 млрд (понад 54,8 млрд грн) і вони вже погоджені Конгресом. Окремо $800 млн (29,2 млрд грн) США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури.

"У цьому кейсі ми можемо казати не лише про "живі гроші". Наприклад, Сполучені Штати надали газову генераційну установку, яка коштує близько $18 млн та кілька потужних генераторів", – заявив він.

Голова уряду нагадав, що під час саміту Україна-ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла 1 млрд євро (понад 39 млрд грн) на програму швидкої відбудови.

"Якщо підсумувати, то наразі у нас є понад 150 млрд грн. Це сума, яку український ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури", – пояснив Шмигаль.

За словами премʼєра, у межах програми швидкого відновлення є наступні пріоритети: відновлення енергогенерації та енергомереж ($5,8 млрд), розмінування територій ($0,4 млрд), відбудова пошкодженого житла ($3,2 млрд), відбудова критичної інфраструктури ($5,7 млрд), економічне відновлення (програми для малого та середнього бізнесу, зокрема, "єРобота" та "5/7/9%") – $3,8 млрд.

Денис Шмигаль

"БізнесЦензор"



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vitaliian
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