Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони... Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".
Про парадайс я не писал...
Ну я не конкретно про Вас, а про будівельні фірми.
BIGor написав:Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони... Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".
Про парадайс я не писал...
Ну я не конкретно про Вас, а про будівельні фірми.
Бабло льют как из шланга, надо же его осваивать? Я так понимаю военные всем под горло обеспечены, можно и в стройки влить. Чудеса.
vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони... Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".
Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия. Но ветка, к сожалению, не об этом. Здесь обсуждается недвижимость города Киева. И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории. Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.
Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть
fler написав: Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.
Розумні люди зараз всім говорять що все впаде від 40% і більше, а самі вже рищут по ринку у пошуку об'єктів.
А що вони не правильно роблять? Беруть на олівець цікаві варіанти, створюють базу даних, ведуть динаміку цін, хто скоріше реагує на зміни попадає в перші рядки уваги. Багатьом зараз дають наказ "терміново виїзжати на Захід", ці особи не можуть повернутись, тому що влада може змінитись і сьогоднішні документи можуть вже не діяти, ось ці особи, як євреї в 99-му, і утворюють дуже цікаві пропозиції, від яких важко відмовитись... Так що ж ці уважні люди роблять не так(с)?
vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони... Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".
Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия. Но ветка, к сожалению, не об этом. Здесь обсуждается недвижимость города Киева. И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории. Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.
Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть
І чого я не чув жодного вибуху? Якісь підтвердження маєте, чи просто балабольствуєте?
beee написав:Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир. Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное
Мне Варшавский тоже нравится, там территория большая. И между домами не тесно. Приятель решился на переезд из Одессы в Киев выбирает между СП или варшавским. Ему хочется крутой территории после Одессы, где этой роскоши вообще ни у одного жк нет, одни фавелы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 24 лют, 2023 20:09, всього редагувалось 2 разів.