Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:58

BIGor написав: vitaliian написав: В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре

Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...

Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово". Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".

Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия.Но ветка, к сожалению, не об этом.Здесь обсуждается недвижимость города Киева.И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории.Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть