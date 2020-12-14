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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10767107681076910770>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:45

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре

Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...
Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".

Про парадайс я не писал...

Ну я не конкретно про Вас, а про будівельні фірми.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:47

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...
Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".

Про парадайс я не писал...

Ну я не конкретно про Вас, а про будівельні фірми.

Бабло льют как из шланга, надо же его осваивать? Я так понимаю военные всем под горло обеспечены, можно и в стройки влить. Чудеса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Реус, нашел вам квартирку-лялечку-шкатулку: торгуйтесь!
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QfDAB.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:58

  BIGor написав:
  vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре

Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...
Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".

Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия.
Но ветка, к сожалению, не об этом.
Здесь обсуждается недвижимость города Киева.
И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории.
Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.

Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:05

  airmax78 написав:Реус, нашел вам квартирку-лялечку-шкатулку: торгуйтесь!
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QfDAB.html

Доминируют женские цвета. Не доя мужчины
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:06

  airmax78 написав:
  fler написав: Маю сумніви, що багато людей полізуть у кредит, скоріше одиниці. Розумні інвестори цей рік ще чекатимуть на подальше зниження цін.

Розумні люди зараз всім говорять що все впаде від 40% і більше, а самі вже рищут по ринку у пошуку об'єктів.

А що вони не правильно роблять?
Беруть на олівець цікаві варіанти, створюють базу даних, ведуть динаміку цін, хто скоріше реагує на зміни попадає в перші рядки уваги.
Багатьом зараз дають наказ "терміново виїзжати на Захід", ці особи не можуть повернутись, тому що влада може змінитись і сьогоднішні документи можуть вже не діяти, ось ці особи, як євреї в 99-му, і утворюють дуже цікаві пропозиції, від яких важко відмовитись...
Так що ж ці уважні люди роблять не так(с)?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:11

  airmax78 написав:Реус, нашел вам квартирку-лялечку-шкатулку: торгуйтесь!
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QfDAB.html

Стеля 2.4 і навіщо така площа майже пенсіонеру?
Але напрям цін я так розумію ви вже вловили, чи ще наполягаєте на 4 000 за квадрат?)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:16

  beee написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре

Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...
Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".

Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия.
Но ветка, к сожалению, не об этом.
Здесь обсуждается недвижимость города Киева.
И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории.
Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.

Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть

І чого я не чув жодного вибуху? Якісь підтвердження маєте, чи просто балабольствуєте?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:16

  beee написав:Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное

Мне Варшавский тоже нравится, там территория большая. И между домами не тесно. Приятель решился на переезд из Одессы в Киев выбирает между СП или варшавским. Ему хочется крутой территории после Одессы, где этой роскоши вообще ни у одного жк нет, одни фавелы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 24 лют, 2023 20:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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