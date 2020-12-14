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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10767107681076910770
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:24

  beee написав:Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю

Тобто або варіант як Максим 24 числа 2022 року, або ніяк? Середнього варіанту не буває? :)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:25

  beee написав:Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю

Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:29

  vitaliian написав:
  beee написав:Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю

Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.

Л-логика :mrgreen:
BIGor
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  #<1 ... 10767107681076910770
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