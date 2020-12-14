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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:19
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:24
beee написав:
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
Тобто або варіант як Максим 24 числа 2022 року, або ніяк? Середнього варіанту не буває?
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BIGor
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:25
beee написав:
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.
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vitaliian
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:29
vitaliian написав: beee написав:
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.
Л-логика
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BIGor
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:51
airmax78 написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.
"RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости." 100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная
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Феодал
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:09
Феодал написав: airmax78 написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.
"RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости." 100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная
У нас что серьёзное? Сброд зе кэпитал, благовест или парклейн? Сборище дураков?
Мне они когда звонят, у меня глаз дёргается
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:24
Damien написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.
RE(us/air)MAX
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flyman
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