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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10768107691077010771>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:24

  beee написав:Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю

Тобто або варіант як Максим 24 числа 2022 року, або ніяк? Середнього варіанту не буває? :)
BIGor
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1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:25

  beee написав:Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю

Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:29

  vitaliian написав:
  beee написав:Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю

Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.

Л-логика :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:51

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
Что такое RE/MAX?


RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.

"RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости." 100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:
Что такое RE/MAX?


RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.

"RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости." 100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная


У нас что серьёзное? Сброд зе кэпитал, благовест или парклейн? Сборище дураков?
Мне они когда звонят, у меня глаз дёргается
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:24

  Damien написав:
  барабашов написав:
Что такое RE/MAX?

Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.

RE(us/air)MAX
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:02

  beee написав:Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное

На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.

Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:21

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:
Что такое RE/MAX?


RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.

100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная

Пишут, что RE/MAX - работает по франчайзингу. Кто в таком заинтересован, чтобы ничего не поменялось, но еще и кому-то отстегивать каждый месяц за имя на вывеске? Только новички в продаже/покупке недвижимости. Те, кто 10 и более лет на рынке, им вывеска RE/MAX и нафиг не нужна, даже даром.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:03

  beee написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре

Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...
Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".

Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия.
Но ветка, к сожалению, не об этом.
Здесь обсуждается недвижимость города Киева.
И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории.
Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.

Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть

Мда. еще недавно я и предположить не мог, что когда-то плюсану какой-то пост beee :)
Damien
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