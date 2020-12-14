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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:19
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:24
beee написав:
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
Тобто або варіант як Максим 24 числа 2022 року, або ніяк? Середнього варіанту не буває?
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BIGor
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:25
beee написав:
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.
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vitaliian
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:29
vitaliian написав: beee написав:
Вы в польше? Или в Украине? Если в Украине, то чули. Якщо чули, то співчуваю
Я вас помирю. BIGor услышал взрыв и уехал.
Л-логика
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BIGor
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:51
airmax78 написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.
"RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости." 100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная
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Феодал
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:09
Феодал написав: airmax78 написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.
"RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости." 100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная
У нас что серьёзное? Сброд зе кэпитал, благовест или парклейн? Сборище дураков?
Мне они когда звонят, у меня глаз дёргается
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:24
Damien написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
Я тоже не знал. Погуглил - агентство недвижимости.
RE(us/air)MAX
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flyman
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:02
beee написав:
Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное
На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.
Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:21
Феодал написав: airmax78 написав: барабашов написав:
Что такое RE/MAX?
RE/MAX это международная контора. Это нечто большее чем просто агентство недвижимости.
100% только почему-то на их сайте совсем нет поситителей, сразу видно, контора серьезная
Пишут, что RE/MAX - работает по франчайзингу. Кто в таком заинтересован, чтобы ничего не поменялось, но еще и кому-то отстегивать каждый месяц за имя на вывеске? Только новички в продаже/покупке недвижимости. Те, кто 10 и более лет на рынке, им вывеска RE/MAX и нафиг не нужна, даже даром.
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Damien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:03
beee написав: BIGor написав: vitaliian написав:
В Ирпене стройки крутятся, как бабки на базаре
Тим часом у нас в провінції зараз кожен день хоронять військових, при чому стільки ще ніколи не було за один рік війни... Якась дивна картина, в одних парадайс - в інших похорони...
Але думаю модери потруть, бо у нас все "пречудово".
Эта ветка сейчас выглядит слишком цинично, это понятно. Вроде, пир во время чумы. Я был на многих похоронах, где по улице несут молодых парней. Я видел могилы. Всё это трагедия.
Но ветка, к сожалению, не об этом.
Здесь обсуждается недвижимость города Киева.
И как бы это чудовищно не звучало, но жизнь будет продолжаться дальше. Мир, вообще, лицемерен, потому что если бы, действительно, идеология сводилась к Канту, где человек бесценен, а не Жукову- бабы нарожают, давайте честно - ни один метр территории не стоил бы ни одной жизни. Это, повторюсь, в теории.
Поэтому давайте здесь не будем причитать, тем более вы вообще в Польше и не слышали ни одного взрыва.
Люди ко всему привыкают. Кто-то помнит о дефиците бензина? О блэкауте? Всё работает. Везде генераторы. Люди под бомбежками мечтают о чём-то, радуются тому, что есть
Мда. еще недавно я и предположить не мог, что когда-то плюсану какой-то пост beee
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Damien
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