это мы здесь отслеживаем дуновение цены на каждый сантиметр. Люди таким не заморачиваться. Надо квартира покупают, ту на что есть бабки, стала не надо продают почём дают.Ромасик написав:
На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.
Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.
С арендой ещё хуже, сдают от 6к что на мой взгляд вдвое ниже рентабельности.
С годами никто в ремонт 200 тыс грн вкладывать не будет. Они не отобьют себя никогда.
То есть через несколько лет таких цен половина арендных квартир будут с убитым или полуубитым ремонтом и/или без мебели.