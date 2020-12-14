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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10768107691077010771
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:14

  Ромасик написав:
  beee написав:Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное

На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.

Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.
это мы здесь отслеживаем дуновение цены на каждый сантиметр. Люди таким не заморачиваться. Надо квартира покупают, ту на что есть бабки, стала не надо продают почём дают.

С арендой ещё хуже, сдают от 6к что на мой взгляд вдвое ниже рентабельности.

С годами никто в ремонт 200 тыс грн вкладывать не будет. Они не отобьют себя никогда.

То есть через несколько лет таких цен половина арендных квартир будут с убитым или полуубитым ремонтом и/или без мебели.
vitaliian
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  #<1 ... 10768107691077010771
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