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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10768107691077010771
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:14

  Ромасик написав:
  beee написав:Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное

На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.

Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.
это мы здесь отслеживаем дуновение цены на каждый сантиметр. Люди таким не заморачиваться. Надо квартира покупают, ту на что есть бабки, стала не надо продают почём дают.

С арендой ещё хуже, сдают от 6к что на мой взгляд вдвое ниже рентабельности.

С годами никто в ремонт 200 тыс грн вкладывать не будет. Они не отобьют себя никогда.

То есть через несколько лет таких цен половина арендных квартир будут с убитым или полуубитым ремонтом и/или без мебели.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:50

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  beee написав:Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное

На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.

Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.
это мы здесь отслеживаем дуновение цены на каждый сантиметр. Люди таким не заморачиваться. Надо квартира покупают, ту на что есть бабки, стала не надо продают почём дают.

С арендой ещё хуже, сдают от 6к что на мой взгляд вдвое ниже рентабельности.

С годами никто в ремонт 200 тыс грн вкладывать не будет. Они не отобьют себя никогда.

То есть через несколько лет таких цен половина арендных квартир будут с убитым или полуубитым ремонтом и/или без мебели.

Как везде в странах золотого миллиарда
Заехал, побелил стены валиком, освежил паркет золотого века Юща, закупил кухню с эпика и икеа тамошнего разлива с необработанными кромками что разбухают, возможно и краны поменял - и без замолотов что "там на 500грн дешевле и отопление не надо оплачивать" снимаешь всю жизнь, пока как у Сержика, матрас давить бока не начинает.
А пока лет пять есть повыдрачиваться и поснимать то что стоило полляма за тысячу, ну или что то микрожирное у Хьюма или Черчилля за среднюю зарплату в Полтаве
Лет через пять надо будет послушать тех, кто будут искать или снять или купить свеженький ремонт да по цене кировограда времён пороха.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:57

  Ромасик написав:
  beee написав:Военные, например, раскупили варшавский. Несколько десятков квартир.
Я без понятия, почему именно его. Из-за цены наверное

На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.

Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.

купившому на дні, друге дно в подарунок
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:05

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:На першому етапі ведмежого ринку здешевелі активи починають підбирати недосвідчені покупани, які були готові купувати раніше, а тут ще й знижка, яку вони вважають джек потом, не звертаючи уваги на те, що макроекономічні дані вказують на продовження падіння.

Досвідчені продавці в цей час зливають активи, що підібрати нижче.
это мы здесь отслеживаем дуновение цены на каждый сантиметр. Люди таким не заморачиваться. Надо квартира покупают, ту на что есть бабки, стала не надо продают почём дают.

С арендой ещё хуже, сдают от 6к что на мой взгляд вдвое ниже рентабельности.

С годами никто в ремонт 200 тыс грн вкладывать не будет. Они не отобьют себя никогда.

То есть через несколько лет таких цен половина арендных квартир будут с убитым или полуубитым ремонтом и/или без мебели.

Как везде в странах золотого миллиарда
Заехал, побелил стены валиком, освежил паркет золотого века Юща, закупил кухню с эпика и икеа тамошнего разлива с необработанными кромками что разбухают, возможно и краны поменял - и без замолотов что "там на 500грн дешевле и отопление не надо оплачивать" снимаешь всю жизнь, пока как у Сержика, матрас давить бока не начинает.
А пока лет пять есть повыдрачиваться и поснимать то что стоило полляма за тысячу, ну или что то микрожирное у Хьюма или Черчилля за среднюю зарплату в Полтаве
Лет через пять надо будет послушать тех, кто будут искать или снять или купить свеженький ремонт да по цене кировограда времён пороха.

Или появится картонная мебель, а в моду войдёт крашенный двп на пол и потолок из ламинированной фанеры с пенопластовым фальшбрусом. Помните двп в немецких купейных вагонах Аммендорф? Может и наши научатся так круто ламинировать фанеру и картон. Он через 50 лет выглядит как новый. Думаю будет востребовано для стен и потолков. А на пол кварцвиниловый ламинат. По которому могут слоны бегать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:34

  somilitark написав:
  reus написав:Пока думаю. Сам объект и цена ок, но в стране пока идет полномасштабная война.
Срочная продажа, цена сладкая, может, и рискну частью своего капитала.

Бізнес сегмент в нокауті, але економ, це я маю на увазі нові сучасні будинки десь років до 12-ти і більш менш норм. ремонтами поки навіть до 1000 за метр не дійшли, більше крутяться біля 1300-1500 за метр, це вже звичайно десь мінус 20% -25% від цін осені 2021-го, але все ще досить високі.
Бізнес сегмент я так бачу дуже швидко допетрав що до чого, економ поки ковиряєсі в носі і чогось доброго очікує)))

Я то взагалі не планував до закінчення війни, розглядати варіанти для покупки, задача була просто спостерігати за ринком. Але вже попадаються такі варіанти, що втриматися, практично неможливо. Здоровий глузд, каже, що треба зачекати, а от бізнес досвід штовхає на авантюру.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 00:49

  airmax78 написав:Реус, нашел вам квартирку-лялечку-шкатулку: торгуйтесь!
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QfDAB.html

Спасибо за предложение! Не думал, что длительное пребывание за рубежом, может из перфекциониста сделать колхозника. Впрочем, может вам, всегда нравился такой стиль :D
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 03:06

reus
Характеристик того сладкого объекта, а лучше и его точного адреса я так вижу не будет никогда?
Будут только возгласы с нравоучениями, что всё стоящее глаза императора стоит копейки и упадёт ещё, а тут король на белом кайене да как по морде пачкой продавана...?
барабашов
 
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